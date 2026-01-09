環境條件受限 桃園8家廚餘養豬戶決定立即轉型

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園8家廚餘養豬戶決定改用飼料，立即轉型（示意圖）。本報資料照片
政府為防非洲豬瘟，今年開放可溯源的事業廚餘養豬至年底，業者還必須裝蒸煮設備遠端監控系統與載運廚餘車輛GPS才符合餵養條件。桃園93家用廚餘養豬的業者有8家決定改用飼料，但截至目前未提申請，市府表示將主動輔導轉型。

桃園市環保局表示，行政院決定今年有條件開放事業廚餘養豬，目前93家廚餘養豬戶有79家完成相關設備建置，另有4家申裝GPS中、2家委由專業清潔公司載運。

據了解，93家養豬戶有8家未申裝，主因決定轉型飼料餵養。其中，有1家已裝好遠端監控系統，但因本身沒有載運廚餘車輛，以往幫忙送廚餘的車輛也不願負擔GPS經費，考量購車、保修與裝設GPS成本後，決定提早轉型。

桃園市農業局表示，目前未收到養豬戶申請立即轉型，但距離1月31日立即轉型期限還有一段時間，現在作業還來得及，市府也已主動聯繫業者，將從旁輔導協助。

負責監控廚餘烹煮情況的海岸及循環資源工程處表示，養豬廚餘烹煮必須符合攝氏90度、蒸煮時間持續1小時以上規定，今年截至目前，監控均無異常，也無業者違規。針對未申裝監控設備又未申請立即轉型的養豬業者，環保人員將加強稽查，確保衛生無虞。

非洲豬瘟 廚餘 監控

