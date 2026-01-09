影／南橫啞口再現降雪美景 遊客守候驚呼：等到了

寒流持續發威，高山地區冷到凍未條。台東海拔2722公尺的南橫啞口「大關山隧道」一帶，今天接近中午時分開始飄起雪來，讓守候在山區的遊客又驚又喜，直呼「真的等到了！」這也是繼2020年後，大關山地區再度迎來降雪景象。

不少民眾一早就上山等候，有人裹著厚外套、戴著毛帽，在低溫中耐心等待。來自高雄的遊客表示，原本只是想碰碰運氣，沒想到真的看到下雪，「一片一片飄下來，超感動，冷也值得」。也有人笑說，山上風大又濕冷，站久了手腳都快沒知覺。

公路局提醒，受低溫影響，南橫高山路段除了降雪，部分路面恐出現結冰或濕滑情形，行車安全風險大幅提高。呼籲用路人務必隨時留意最新路況資訊，非必要避免上山，若必須通行，請備妥雪鏈、防滑設備，並減速慢行，切勿貿然停車拍照，以免影響交通或發生意外。

另嘉明湖國家步道仍有降雪，林業保育署台東分署提醒，嘉明湖國家步道分級已提升至第6級，雪季期間登山請做好禦寒，評估攜帶雪地三寶冰爪、冰斧及頭盔，並應事前熟稔使用方式。此外，太陽眼鏡、綁腿、手套不可少，並注意自身健康狀況。