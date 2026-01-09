全國身心障礙國民運動會今年在新北 首創貼心設計讓選手超有感

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場。新北市府今公開本屆賽會主視覺及多項貼心設計賽會用品，體育局表示，賽會LOGO構想以「女王頭」與「翅膀」為主要意象，以新北地標與勇敢逐夢的翅膀，詮釋身障運動員跨越障礙的精神，另也推出「點字專屬設計」及「服務手冊有聲書」等無障礙服務，此舉讓參賽選手直呼這項貼心設計是創舉。

新北市長侯友宜今天與亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔及視障選手李協興等人共同出席記者會，宣告賽會準備就緒正式啟動。

侯友宜表示，這次賽會主軸「心連新一起拼」就是用有溫度跟熱情在新北市團結，在設計服務部分還特別推出選手識別證跟號碼布，且都用點字設計的專屬服務，讓選手容易辨識，另在服務手冊也推出有聲書，可分門別類讓資訊無障礙，參賽零距離，這些溫暖設計就是推廣運動平權，讓身心障礙參賽者能在運動會上盡情發揮自我，也期待創造佳績。

今設計團隊表示，今年賽會服裝特別使用不同的顏色做區別，如選手在場上想要找志工或籌備團隊，都可透過顏色找到相對應的人。另為了照顧選手需求，包括選手證都有點字設計，服務手冊也推出有聲書，照顧不同族群的需求。

體育局表示，從視覺設計到服務細節，都是為打造一場真正讓每位選手都能安心參與、全力發揮的運動會，也邀請全國民眾用行動支持115年全國身心障礙國民運動會，為這群努力不懈的運動英雄們加油。 115年全國身心障礙國民運動會今年推出「點字專屬設計」及「服務手冊有聲書」等無障礙服務。記者林媛玲／攝影 115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場。記者林媛玲／攝影