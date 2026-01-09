快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

擺脫「行人地獄」民團列5大訴求 籲從駕訓與考照改革補

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民間團體與立法委員上午在立法院舉行記者會，共同提出「5大關鍵訴求」，強調唯有從駕訓與考照的源頭補足缺口，建立以安全為核心的駕駛駕駛文化，才能真正保障駕駛人、機車騎士與行人等所有用路人的生命安全。記者陳正興／攝影
民間團體與立法委員上午在立法院舉行記者會，共同提出「5大關鍵訴求」，強調唯有從駕訓與考照的源頭補足缺口，建立以安全為核心的駕駛駕駛文化，才能真正保障駕駛人、機車騎士與行人等所有用路人的生命安全。記者陳正興／攝影

民間團體與立法委員上午在立法院舉行記者會，肯定交通部啟動駕訓與考照制度改革的第一步，並指出新制中確實納入部分先前民團連署書的建議內容，但認為多數核心訴求仍未被採納，且至今未見明確的改革時程規劃。

民團直言，台灣現行駕訓與考照制度長期積弊，訓練內容與實際道路風險脫節，導致大量缺乏安全意識的駕駛人上路，不僅被視為「行人地獄」形成的重要原因之一，也讓所有用路人的生命安全長期暴露在風險之中。與會者指出，台灣每十萬人交通死亡數明顯高於多數先進國家，交通事故更長年位居兒少死因前列，顯示問題並非個案，而是制度性失能。若僅止於局部調整，無法真正改善交通安全現況。

記者會中，民團共同提出「5大關鍵訴求」，強調唯有從駕訓與考照的源頭補足缺口，建立以安全為核心的駕駛駕駛文化，才能真正保障駕駛人、機車騎士與行人等所有用路人的生命安全。

行人地獄 記者會

延伸閱讀

民團盼政府緩解司法過勞 重啟司改社會對話

民團檢視58家上市櫃食品業永續報告書 9成動物福利揭露不及格

人工生殖法修法 民團指代孕爭議高應脫鉤處理

立院委員會明審查人工生殖法修法 民團：代孕爭議高應脫鉤

相關新聞

影／南橫啞口再現降雪美景 遊客守候驚呼：等到了

寒流持續發威，高山地區冷到凍未條。台東海拔2722公尺的南橫啞口「大關山隧道」一帶，今天接近中午時分開始飄起雪來，讓守候...

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞...

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才...

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計...

首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今...

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。