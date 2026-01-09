守護動物生命 新北動保員飛天遁地強化救援技能

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，學員反覆演練垂降技術。圖／新北市動保處提供
為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，學員反覆演練垂降技術。圖／新北市動保處提供

為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，安排於深坑地區專業訓練場地，採三梯次、小班制，每梯次皆為整日課程，由具實務經驗專業講師帶領29位負責外勤救援任務動保員，強化高空作業、垂降救援及現場風險評估等核心技能。

動保處表示，凡作業高度達2公尺以上，即屬高空作業範圍，相關救援任務對人員安全與專業技術要求甚高，透過訓練可協助動保員熟悉各類救援情境，在守護動物生命的同時，兼顧人員執勤安全，並有效降低作業風險。

據統計，近年每年動物救援案件數約2萬件，其中高空救援案件近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環境而受困。為因應實務需求，本次高空救援教育訓練特別加強高處風險辨識、繩索與垂降技術、安全裝備操作及夜間救援注意事項，並納入電動輔助工具實務演練，透過情境模擬與反覆操作，提升作業穩定度、救援效率及團隊合作默契。

教育訓練成果也實際應用於第一線救援現場。日前新北市蘆洲區於晚間接獲通報，一隻三花貓受困於4樓窗戶外屋簷，現場立足空間狹窄，且高度落差明顯，貓隻緊貼牆面不敢移動，稍有驚擾即可能墜落。動保員獲報到場後，未貿然接近，而是依訓練所學審慎評估地形與作業安全，隨即調度吊車支援，並於深夜23時完成整備後展開救援。

救援過程中，兩位動保員於高處穩定自身位置，並低聲溝通、放慢動作接近貓隻，避免造成驚嚇，最終順利將三花貓安全接住，使其脫離高處險境。

動保處表示，保障動保員執行動物救援任務時的安全，是維持救援品質與動物福利的重要基礎，相關訓練規劃與任務分工，皆以專業能力與安全評估為依據。未來將持續辦理各項專業教育訓練，讓第一線動保員在守護動物生命的同時，也能在安全無虞的環境下完成每一次任務，共同打造更安全、友善的動物救援網絡。

為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，吊車上人員分工合作，展現高空救援訓練成效。圖／新北市動保處提供
為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，吊車上人員分工合作，展現高空救援訓練成效。圖／新北市動保處提供
為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，電動輔助工具操作以及團隊合作培養默契。圖／新北市動保處提供
為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務的安全與專業能力，新北市動保處辦理高空救援教育訓練，電動輔助工具操作以及團隊合作培養默契。圖／新北市動保處提供

