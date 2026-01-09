快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

代理孕母爭議30年 多名立委主張另立專法 陳柏同：生育是基本人權

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
厚生基金會執行長陳柏同表示，生養小孩是基本人權，代理孕母就算要「脫鉤處理」，也應該盡快完成修正，幫助有需求者。本報資料照片
立法院衛環委員會昨天初審「人工生殖法」，民進黨籍立委林淑芬以「陳九條」嗆爭取代孕入法的民眾黨立委陳昭姿。代理孕母合法化討論多年，厚生基金會執行長陳柏同表示，多名立委認為代理孕母應該另立專法，但從未看過立委討論，也沒有召開過公聽會，只把設專法當作反對的理由。

陳柏同指出，開放代理孕母並不是剝削女性子宮，綜觀美國、烏克蘭、印度、哥倫比亞等，開放商業代孕且有法律框架、政策支持，這些國家通過明確的法律規定，並為委託者及代孕母親提供了法律保護。如果台灣不跨出這一步，有需求者只能去國外找代理孕母，只會阻擋沒經濟能力找代孕的人，形成相對剝奪感。

「對於想要生養小孩的人，生養孩子是基本人權，不分有錢沒錢。」陳柏同說，政府無法限制有錢人去國外找代孕，用道德的帽子扣在「代孕剝削」，法案遲滯不前，影響政策推動、社會改革與司法正義實現。他期許能夠順利立法，造福需要代理孕母的女性，包括先天無子宮、子宮疾病等生理因素，以及多次人工生殖失敗以致無法自行懷孕生子。

陳柏同強調，藝人小嫻也因子宮發育不全而無法生育，有些人則是因為疾病必須切除子宮，這些情形也可能發生在其他人身上。雖然有人認為可以透過領養建立親子關係，但是「想要有血緣的孩子也是人生價值，繼承了長相、基因、性格，因而完整生命。」不應該一味抨擊擁有血親子女的權利，沒有生理問題的人，只是比較幸運。

不開放代孕的理由常聚焦在保護女性身體自主權、維護兒童最佳利益，陳柏同說，美國有些州允許商業和利他代孕，法律最開放，但規定複雜，而英國、加拿大主要允許利他代理孕母。這些國家都是OECD成員國，制定法規嚴防女性身體被商品化與經濟弱勢者被剝削，也關注兒童最佳利益。

陳柏同強調，生養小孩是人權，為什麼不能成全他們？社會需要更多同理心來看待代理孕母議題，如果遲遲不開放，只會讓有錢人跑去國外做，也帶來法律不健全、權益保障不足、跨國糾紛及倫理困境等問題。

