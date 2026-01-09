巡迴車搭星鏈克服遠距醫療 高雄榮總拿下SNQ國家品質標章

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
圖／高雄榮總醫院提供
圖／高雄榮總醫院提供

偏遠醫療資源不足，距離就是風險，高雄榮民總醫院力推搭載智慧醫療設備的行動醫療巡迴車，導入星鏈低軌衛星即時連線，穿梭山地、偏鄉地區，讓醫師與病患同步視訊診療，突破地理限制，成為醫療基礎設施一環，獲得SNQ國家品質標章肯定。

第28屆SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎揭曉，高雄榮總首度以「跨越疆界的全人健康守護者，陸、海、空遠距醫療與智能行動醫療巡迴車整合服務」參與醫療院所類醫院社區服務組評選獲肯定。

高榮院長陳金順指出，這項成果是深耕偏鄉、山地與海上醫療的系統性工程，獲獎服務以山地及偏遠地區居民的全人照顧需求為核心，整合各區衛生所與榮民之家微型門診系統、遠距雲端船舶醫療諮詢平台、智慧醫療設備，及可機動進出的行動醫療巡迴車，建立涵蓋預防保健、慢性病管理、急性醫療照護與後續追蹤的連續性照護模式，回應長期存在的醫療資源不均問題。

近年高雄榮總串聯中央與地方政府，包括衛生福利部、教育部、農業部、中央健康保險署、退輔會體系與地方衛生局，醫療端則結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院、各區衛生所、榮民之家與基層醫療院所，形塑橫向整合、縱向轉診的偏遠醫療照護網絡。

在海上醫療支援方面，攜手中鋼運通、國立高雄科技大學及漁業署，發展遠洋船舶即時醫療諮詢與視訊診療模式，透過導入低軌衛星通訊，即便身處偏遠海域或通訊死角，也能維持低延遲、高畫質的即時醫療判斷，讓醫療量能真正跨越陸、海、空，形成全天候、不中斷的立體支援體系。

陳金順表示，偏鄉與山地醫療的難題，如何讓服務進得去、留得住、接得上，透過跨團隊、跨機構的合作，才能讓遠距醫療從技術可行到落實服務可近、照護可續的公共醫療。

衛生所 偏鄉 榮民

