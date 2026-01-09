玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶
入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才零下1.6度。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出玉山站氣象觀測員在寒風中為氣象儀器除冰的影片，他表示，辛苦的氣象觀測員，並指最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水，拿上觀測塔，用熱水把冰溶化掉。網友好奇問「不會裂掉嗎？」鄭明典說，世界氣象組織建議的方式。
「這是玉山北峰氣象站雪季的日常」，鄭明典表示，濕度高時，夜間氣象儀器很容易結冰，為了維護儀器的正常運作，玉山站氣象觀測員一早起來就要除冰。最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水，拿上觀測塔，用熱水把冰溶化掉。白天一點點日照微溫，通常儀器就不容易再結冰，所以一般一天只要除一次冰。
