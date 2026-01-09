大活動散場計程車坐地起價... 議員拋臨時費率 公運處「這點」不同

跨年、大型演唱會等散場之際，不少人選擇搭計程車返家，不過，北市議員陳宥丞發現，不少駕駛會坐地起價，除了要嚴查之外，更認為是否比照多元計程車在特殊情況下能調整車資。公運處回應，兩者收費不同，計程車車資是由同業公會訂定報准，不能任意漲價。

根據台北市計程車費率，日間的起程1.25公里85元，晚間則是超過11時，起程運價1.25公里105元。

陳宥丞表示，但在大型活動結束後，每每都會遇到有民眾反映，計程車駕駛在特定時段及地點出現坐地起價、不依跳表計費或是開價後再決定是否載客等狀況，明顯都是高於表定費率的金額。

他說，現行法規明定，計程車應依跳表計費，並禁止任意加價或拒載，但實務上民眾普遍反映，違規行為多發生於短時間、高密度人潮的熱點區域，且事後舉證困難、檢舉不易，無法有效遏止特定時段與特定區域反覆出現相同問題。

陳宥丞認為，確實部分駕駛會考量到交通管制或回程空車成本高等狀況，那是否應研議合法加成機制、臨時費率，就像是Uber等平台，若遇到下雨天、叫車人數多的情形時會加價，市府應該檢討該流程，不僅保障乘客，也是避免外地遊客對台北交通打上負面觀感。

台北市公運處回應，依公路法規定，運價是由同業公會共同擬定報請主管機關核定，非經核准不得調整，因此計程車拒載及亂喊，依法可處600元以上、3000元以下罰鍰，另外沒有按規定收費，可處9千元到9萬元罰鍰。

公運處提醒，民眾若遇到未按表收費或超收車資，可記下車號、時間及地點及相關具體違規事證，如照片或錄影等資料，並撥打1999申訴，如經查有違規情形，將依規裁處。

至於多元化計程車部分，公運處說明，其營運收費模式與一般計程車按表計費不同，查汽車運輸業管理規則規定，多元化計程車車輛免裝計費表的費率，經交通部指定的專業機構測試確認及交通部認可在案。

因此，其應付車資將視乘車當時加成倍率、尖離峰時段、停等特殊需求、乘客選擇車型等因素浮動，且於消費者叫車時，應提供「預估行駛路線及應付車資」等資訊。 多元化計程車會在使用介面上顯示費率。示意圖。圖／擷取自多元化計程車介面