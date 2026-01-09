快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

聯合報／ 記者王燕華陳儷方／花蓮即時報導
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞，木棧平台也結霜，形成美到讓人屏息的銀白世界。太平山莊提醒，路面濕滑，上山遊客請多加留意，也要做好保暖。

中央氣象署上午發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭也列入黃色燈號，今晚到明天上午有10度以下氣溫發生的機率。

林業及自然保育署宜蘭分署轄下太平山遊樂區，山區昨晚入夜後氣溫持續下探到攝氏零度，低溫維持到今天清晨，受到霧氣影響，海拔約2000公尺的太平山莊周邊，樹稍與枝條結滿霧淞，木棧平台也結霜，再現純淨的銀白世界，太陽光線照射下的霧淞勝過雪景。

有遊客昨天入住太平山莊，今天起個大早，體驗搭乘蹦蹦車，看到美景直呼好漂亮，雖然半夜超級冷，下次還要再來。

太平山莊表示，今天白天逐漸回溫，到上午8時溫度上升到5度，霧淞逐漸消融，入夜後溫度降低，還是有機會看到霧淞，至於有沒有機會降雪，就要看水氣是否充足。截至上午10時30分，共400多人入園，提醒上山民注意保暖與路面濕滑，行車、步行都要多加留意。

霧淞為固態水之一，雖看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同。 圖／讀者提供
霧淞為固態水之一，雖看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同。 圖／讀者提供
太平山莊遊客中心。圖／讀者提供
太平山莊遊客中心。圖／讀者提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
太平山莊2026霧淞。 圖／讀者提供
太平山莊2026霧淞。 圖／讀者提供
掛滿霧淞的太平山莊中央階梯。圖／讀者提供
掛滿霧淞的太平山莊中央階梯。圖／讀者提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
位於太平山國家森林遊樂區，海拔約2000公尺的太平山莊，今晨枝頭結滿霧淞，美景讓人屏息。圖／太平山莊提供
太平山莊雲海咖啡廳。圖／讀者提供
太平山莊雲海咖啡廳。圖／讀者提供

太平山 氣溫 宜蘭

延伸閱讀

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

台北9.1度寒流達標 今晚到明晨再度全台急凍恐下探7度低溫 還有冷氣團

影／首波寒流來襲 玉山再降瑞雪 絕美銀白世界曝光

寒流達標 鄭明典：輻射冷卻範圍廣 低溫區建議晚點出門

相關新聞

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞...

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計...

首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今...

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才...

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇也只有5.5度。為何...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。