影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界
輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞，木棧平台也結霜，形成美到讓人屏息的銀白世界。太平山莊提醒，路面濕滑，上山遊客請多加留意，也要做好保暖。
中央氣象署上午發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭也列入黃色燈號，今晚到明天上午有10度以下氣溫發生的機率。
林業及自然保育署宜蘭分署轄下太平山遊樂區，山區昨晚入夜後氣溫持續下探到攝氏零度，低溫維持到今天清晨，受到霧氣影響，海拔約2000公尺的太平山莊周邊，樹稍與枝條結滿霧淞，木棧平台也結霜，再現純淨的銀白世界，太陽光線照射下的霧淞勝過雪景。
有遊客昨天入住太平山莊，今天起個大早，體驗搭乘蹦蹦車，看到美景直呼好漂亮，雖然半夜超級冷，下次還要再來。
太平山莊表示，今天白天逐漸回溫，到上午8時溫度上升到5度，霧淞逐漸消融，入夜後溫度降低，還是有機會看到霧淞，至於有沒有機會降雪，就要看水氣是否充足。截至上午10時30分，共400多人入園，提醒上山民注意保暖與路面濕滑，行車、步行都要多加留意。
