AI應用在心臟、腎臟科 馬偕醫院獲14項國家品質標章認證

第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」日前公布，馬偕醫院體系奪下14項國家品質標章認證，獲獎數量創歷年之最。馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕派出39個頂尖參賽團隊，其中14隊脫穎而出，馬偕積極鼓勵團隊參與SNQ認證，透過國家級高標準，以系統性檢視與精進團隊的服務流程與臨床成果。

在智慧醫療領航，驅動創新方面，馬偕心臟衰竭團隊運用AI與高階影像破解「隱密型心衰」密碼；應用醫學科打造AI驅動的3D解剖學教學平台；腎臟內科以AI守門」智慧防跌系統守護透析患者；護理部開發「隨行護理師-LINE機器人」。這些創新應用，將人工智慧深度融入醫療核心，打造以病人為中心的智慧醫療。

在尖端特色醫療，引領精準未來方面，馬偕從精神醫學部的創新戒酒支持模式、胸腔介入醫學的「阿基米德」無創手術解方、婦產科部的子宮內膜癌POLE基因檢測，到兒童醫院的心臟肺動脈瓣重建手術與致命性血管水腫精準照護，團隊以頂尖技術與深厚人文關懷，為複雜疾病患者開創生命新契機。

在管理服務方面，馬偕藥劑部以「能力導向」培育藥師；馬偕台北社區醫學中心整合健康站與失智據點，實現「一站守護、兩倍安心」；護理部在產科共同照護、壓力性損傷智慧防護上樹立標竿；臨床社工課則建構高風險病人早期辨識與介入的堅強社會安全網，都為病人築起安心、可靠的健康堡壘。

馬偕獲獎專案橫跨「特色醫療」、「智慧醫療」、「醫事服務」、「醫務管理」、「社區服務」、「護理照護」及「公益服務」七大領域。張文瀚說，未來將把SNQ追求品質、安全、創新 的核心精神，全面導入各項醫療服務與研究發展，讓「精益求精，追求完善」成為馬偕文化的不變信仰。