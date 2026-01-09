快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

AI應用在心臟、腎臟科 馬偕醫院獲14項國家品質標章認證

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」各類獎項中，馬偕紀念醫院體系一舉奪下14項國家品質標章認證。圖／馬偕醫院
第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」各類獎項中，馬偕紀念醫院體系一舉奪下14項國家品質標章認證。圖／馬偕醫院

第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」日前公布，馬偕醫院體系奪下14項國家品質標章認證，獲獎數量創歷年之最。馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕派出39個頂尖參賽團隊，其中14隊脫穎而出，馬偕積極鼓勵團隊參與SNQ認證，透過國家級高標準，以系統性檢視與精進團隊的服務流程與臨床成果。

在智慧醫療領航，驅動創新方面，馬偕心臟衰竭團隊運用AI與高階影像破解「隱密型心衰」密碼；應用醫學科打造AI驅動的3D解剖學教學平台；腎臟內科以AI守門」智慧防跌系統守護透析患者；護理部開發「隨行護理師-LINE機器人」。這些創新應用，將人工智慧深度融入醫療核心，打造以病人為中心的智慧醫療。

在尖端特色醫療，引領精準未來方面，馬偕從精神醫學部的創新戒酒支持模式、胸腔介入醫學的「阿基米德」無創手術解方、婦產科部的子宮內膜癌POLE基因檢測，到兒童醫院的心臟肺動脈瓣重建手術與致命性血管水腫精準照護，團隊以頂尖技術與深厚人文關懷，為複雜疾病患者開創生命新契機。

在管理服務方面，馬偕藥劑部以「能力導向」培育藥師；馬偕台北社區醫學中心整合健康站與失智據點，實現「一站守護、兩倍安心」；護理部在產科共同照護、壓力性損傷智慧防護上樹立標竿；臨床社工課則建構高風險病人早期辨識與介入的堅強社會安全網，都為病人築起安心、可靠的健康堡壘。

馬偕獲獎專案橫跨「特色醫療」、「智慧醫療」、「醫事服務」、「醫務管理」、「社區服務」、「護理照護」及「公益服務」七大領域。張文瀚說，未來將把SNQ追求品質、安全、創新 的核心精神，全面導入各項醫療服務與研究發展，讓「精益求精，追求完善」成為馬偕文化的不變信仰。

馬偕醫院 團隊 醫學中心

延伸閱讀

台東馬偕與教育處把血脂篩檢送進校園 偏鄉5年拚出國家級品質

亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章

6個月就出生！丟丟妹天生這器官過小 心臟劇痛哭打電話交代遺言

壞膽固醇越低越好？好膽固醇越高越好？教授曝保養心臟健康最佳方法

相關新聞

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞...

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計...

首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今...

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才...

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇也只有5.5度。為何...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。