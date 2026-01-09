醫療體系7成碳排來自供應鏈 藥廠推「循環箱送藥」助減碳逾5成

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
南光化學製藥使用可重複使用的「循環箱」運送藥品，與一次性紙箱相比，可助藥品供應鏈減碳50.6%，該措施已在台中榮總、中醫大附醫等12家醫院導入。圖／南光化學製藥提供
國內醫療界減碳風氣盛行，除各家醫院陸續設置ESG專責單位，產業界也開始推動永續，南光化學製藥啟動「台灣首屆醫療綠色循環圈」，使用可重複使用的「循環箱」運送藥品，與一次性紙箱相比，可助藥品供應鏈減碳50.6%，該措施已在台中榮總、中醫大附醫等12家醫院導入。

國際研究指出，全球醫療體系碳排放高達71%來自「範疇三」，包括供應鏈、物流運輸、廢棄物管理等部分，因此供應鏈減碳也是各家醫療院所關注重點，參與南光醫藥循環箱送藥的醫院，包括北醫大附醫、萬芳醫院、雙和醫院、亞東醫院、台中榮總醫院、中醫大附醫、中山醫大附醫、台中慈濟醫院、成大附醫、高醫、阮綜合醫院、優點NK預防醫學診所。

「台灣首屆醫療綠色循環圈」由南光化學製藥與環保客氣社會企業配客嘉股份有限公司合作，南光醫藥指出，使用循環箱有助實質減碳、減廢，在ESG的環境層面，相較於一般紙箱，循環箱減碳效益達50.6%，有效降低供應鏈廢棄物與範疇三碳排放。

南光醫藥指出，在ESG的社會層面，南光與30多處公益據點合作，進行循環箱清潔消毒與整理工作，創造弱勢族群就業機會，截至去年已提供486位弱勢民眾工作機會。在ESG的治理層面，循環箱的RFID追蹤系統，可讓供應鏈透明化、優化管理。

南光醫藥副董事長暨永續長王玉杯表示，該公司以「不增加醫療端負擔、同時實現永續目標」為原則，與多家醫療院所合作，邁向醫療系統循環，期望透過可複製、可擴散模式，未來將持續以治理為基礎、以數據為工具、以跨界合作為方法，深化永續行動的廣度與深度，為台灣醫藥產業創造永續競爭力。 

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉表示，後續將透過循環包裝 RFID 數位追蹤與碳排放數據平台，逐步建構標準化的供應鏈物流循環模型，盼透過數據驅動的供應鏈優化，目標讓循環包裝與綠色物流成為台灣醫療產業標配之一，並將這套整合環保、科技與社會共融的循環經濟模式推向國際。

供應鏈 碳排放 永續

