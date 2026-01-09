快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵自2月12日起至2月23日全線加開各級列車共計271班。聯合報系資料照
因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵自2月12日起至2月23日全線加開各級列車共計271班。聯合報系資料照

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計271班。春節連續假期車票自1月13日下周二0時起開放東部幹線對號列車（包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車）訂票，1月14日下周三0時起開放西部幹線對號列車訂票。

包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化（海線）EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

今年春節疏運期間（2月12日至2月23日），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵公司表示，春節連續假期車票自1月13日下周二0時起開放東部幹線對號列車訂票，1月14日下周三0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2月23日乘車票；另東線實名制列車班次，於1月15日下周四0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

花蓮縣政府 台鐵

延伸閱讀

「盆滿缽滿 富貴圓滿」春節必備這一道！盤點4家盆菜好風味

9天長假挑戰失智照護 「不上學模式」等4技巧安穩過春節

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

初一至初三停收！北市春節收運垃圾時間一覽 30處收受點春節不打烊

相關新聞

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞...

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計...

首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今...

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才...

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇也只有5.5度。為何...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。