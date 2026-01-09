首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今天清晨又配合了良好的輻射冷卻效應，因此北部地區溫度明顯偏低，台北測站從昨晚開始氣溫下探10度以下，達到寒流標準，因此這也是2025年入冬以來首波影響到台灣地區的寒流。未來冷空氣要減弱了，仍要提醒清晨夜晚氣溫滿低的，持續做好保暖工作。

目前天氣系統發展的狀態，劉宇其表示，最近不斷有大陸高壓挾帶冷空氣影響台灣，所以過去幾天在強烈大陸冷氣團影響下，天氣整天都是比較寒冷的。

劉宇其表示，昨晚開始因為大陸高壓的中心來到中國華中的沿海，在高壓中心附近乾燥的空氣開始讓北部地區雲量有逐漸減少的趨勢，所以靠近高壓中心的北部地區和中部局部地區雲量偏少，從昨晚到今天清晨輻射冷卻效應在中部以北地區相當明顯，台北測站昨晚開始10度以下，到今晨5時13分達到最低9.1度，達到寒流標準。

配合輻射冷卻效應，以及強烈大陸冷氣團的冷空氣影響下，成為今年入冬首波寒流。不過劉宇其表示，冷空氣目前逐漸減弱，且輻射冷卻效應持續明顯，要注意清晨夜晚的保暖工作。

今天清晨各地最低溫，主要在北部和東北部地區，劉宇其表示，新竹關西出現5.4度低溫，是平地最低溫。中南部、花蓮、台東雲量偏多，輻射冷卻效應相對不明顯，所以溫度雖然還是12度以下，但不如北部和東北部溫度偏低。今晚到明天清晨雲量變得更少，輻射冷卻效應很有可能變得更明顯。

劉宇其表示，北部、中部雲量偏少，中南部和花東因為有南來的水氣影響，這些地方雲量偏多，甚至高山地區有零星降雨出現。

未來天氣變化，劉宇其表示，今天影響台灣的高氣壓，會在華中沿海逐漸減弱，下一波高壓預計明天晚間逐漸南下，屆時會帶來冷空氣，強度上比這波冷空氣弱一些，預期是大陸冷氣團等級，影響的時間很短暫，大概是周日至下周一，之後又逐漸出海，所以下周一之後逐漸變成溫暖的環境，氣溫開始回升。

劉宇其表示，目前資料來看，下周二、下周三北方又有大陸高壓逐漸東移，但偏北通過，對台灣天氣和溫度影響持續觀察。

最近一段時間水氣不多，主要降雨在基隆北海岸、東半部地區。降雨趨勢，劉宇其表示，今天各地大致上多雲到晴天氣，南來的水氣致中南部山區零星降雨，高山因溫度偏低，不排除有零星降雪機會，另外在花蓮、台東也會有少量降雨。

劉宇其表示，明天開始又有大陸高壓挾帶東北季風再度逐漸增強，迎風面雨勢變多，主要是北海岸、東半部、北部山區可能有零星降雨，不過雨量不大，西半部維持多雲到晴天氣。這樣的天氣從下周一至下周四整體來說偏向東半部偶爾降雨，西半部多雲到晴天氣。

溫度趨勢，劉宇其表示，尤其今天、明天要特別注意，雖然冷空氣強度逐漸減弱，白天高溫逐步回升，但是清晨溫度還是相當低，各地溫度甚至在北部、中部有機會來到10度左右低溫，日夜溫差非常大。後續在周日至下周一清晨，因為有另外一波冷空氣遞補下來，北部高溫周日有稍微下降的狀態，其他地方溫度不受影響、日夜溫差大。下周一白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫才會逐步回升。

劉宇其表示，今晚到明天清晨輻射冷卻效應依舊會非常明顯，北部、宜蘭普遍降至10度左右低溫，空曠地區甚至8度，小區域接近6度低溫。中南部和花東也大概都是12至14度之間，空曠地方也有機會下探到10度左右。金門、馬祖也都有7至8度低溫，氣象署持續發布低溫特報，要做好禦寒工作。

高山溫度比較低，注意路面容易有結冰現象，劉宇其表示，今天及下周一晚上至下周二，因為中高層陸續有水氣通過，不排除有零星降雪的機會，前往高山登山活動要特別留意。下一波大陸冷氣團大概是明天影響，周日至下周一清晨北部、宜蘭溫度下降，其他地方日夜溫差大。沿海、離島注意風浪大。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 明天清晨低溫提醒。圖／中央氣象署提供 今晨低溫觀測。圖／中央氣象署提供