「台版濟州島」橘子秘境在這！新竹老爺推季節限定「好桔利」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
桔滿緣寶山農場園區場地平緩，適合全家人出遊。圖/新竹老爺提供
迎接寒假旅遊旺季，新竹老爺推出季節限定「好桔利」住房專案，結合新竹冬季最夯的採橘景點「桔滿緣寶山農場」，邀請旅客走進被網友譽為「台版濟州島」的橘子秘境，體驗現採現吃、多品種柑橘吃到飽的自然療癒之旅。

「好桔利」住房專案自即日起至2026年2月28日，包含雙人或四人房住宿乙晚、依房型送早餐，再加贈「桔滿緣寶山農場」採果門票，每房4,180元起。旅客可於園區內品嘗多款當季柑橘，有桶柑、佛利蒙柑、茂谷柑、椪柑、帝王柑、砂糖橘等，依成熟期輪番上陣，免費現採現吃。

桔滿緣寶山農場位於新竹縣寶山鄉，距離飯店車程約30分鐘，每年12月至隔年2月為橘子盛產期，滿山黃澄的橘子搭配層層山巒與森林美景，成為近年社群平台熱門的打卡景點。農場主打加拿大品種、橘紅色外皮的「佛利蒙柑」，香氣濃郁、甜度高；今年還有尚未公開亮相的「隱藏版品種」沃柑，提供住客搶先體驗限定美味。

鄰近景點還有新城風糖休閒園區，早期以種植甘蔗為主，1940年代此為台灣重要的製糖產地之一。直至今日，甘蔗園不灑農藥也未使用肥料，100公斤的甘蔗，僅能做出10多公斤的糖，園區提供甘蔗農事體驗或黑糖點心等各種DIY課程預約，風糖小鋪有黑糖爆漿饅頭等甜點、飲料，或者輕鬆走訪迴龍步道。

新竹老爺酒店客房即可眺望雪山山脈或市景，飯店內設有自助餐、港式料理、鐵板燒、日本料理及酒吧等餐廳可供選擇，5樓提供按摩服務及游泳池、健身房、撞球室等休閒設施，適合春遊踏青或定點行旅兩三日。

相關資訊可洽：03-5631265，或上網查詢：https://www.hotelroyal.com.tw。

新竹老爺家庭客房有兩大床，闔家入住舒適寬敞。圖/新竹老爺提供
新城楓糖自種有機甘蔗田。圖/新竹老爺提供
新竹老爺Royal SPA提供專業的按摩服務。圖/新竹老爺提供
新竹 甘蔗 日本料理

