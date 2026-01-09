快訊

影／台北動物園請黑熊當工讀生？「黑輪」超萌畫面曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園保育員會不定期將蔬果藏在行為豐富化設施上，引發黑熊探索取食的行為。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園保育員會不定期將蔬果藏在行為豐富化設施上，引發黑熊探索取食的行為。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園台灣動物區的黑熊活動場近期出現一根新的行為豐富化設施，「黑熊晃晃柱」像棵樹又像鳥巢般地佇立地面，讓動物透過嗅聞、啃咬、搖晃讓上頭的食物「從天而降」。園方透露，黑熊使用設施時偶會站起身像「工讀生」是自然行為。

雜食性黑熊在野外山林的食物來源相當多樣，不只地面、枯枝落葉或土堆等需要翻動挖掘的地方，還有樹上需要攀爬抓取的位置。保育員為了促進動物園照養的黑熊展現自然覓食行為，特別構思新的行為豐富化設施，遠看就像棵樹木拔地而起，頂部又狀似鳥巢可以乘載物體。

園方表示，新行豐設施的立柱採用圓杉木，除了以自然素材提升觸感，也方便更換或調整高度，鐵製套筒則是避免黑熊攀爬造成危險；該主要是利用黑熊敏銳的嗅覺，引導動物於採食過程中運用不同肢體部位與身體肌群，提高取食難度也延長進食時間。

保育員會不定期將蔬果藏在設施上，引發黑熊探索取食的行為，平常沒有食物的情況下，也可看到黑熊對設施展現嗅聞、啃咬、推動等互動。

動物園分享，黑熊「黑輪」初見新行豐設施時，馬上就發現食物的氣味從上方傳來，一開始謹慎地攀爬周圍仿岩找取食方法，後來逐漸鼓起勇氣觸碰新物件。

園方說，「黑輪」降低警戒後，積極從上方與下方啃咬、搖晃推動、甚至轉動物件，成功讓保育員藏在設施最上方機關內的食物，隨著搖晃從頂端掉落至下方的地面或樹叢落葉堆中，牠探索後就找到來享用。

動物園指出，「黑輪」使用行豐設施時，偶爾會站起身子觀察環境，讓遊客驚呼好像「工讀生」。其實，黑熊嗅聞探索環境的過程中，有時短暫出現站立行為，以擴展探索範圍或合併前肢肌肉採食，是自然行為的表現。

園方強調，行為豐富化設施的核心概念是促進黑熊展現更多樣的行為樣態，能觀察到動物會用自己的策略來找到解決問題的辦法，從思考、嘗試、到結合環境物件作為輔助工具，也帶給保育員們許多意想不到的回饋。

動物園說，行為豐富化設施能讓動物園照養的動物獲得心理和生理的正向刺激，有助於減輕壓力、降低異常行為，增加表現自然行為的機會，從而提高整體福祉與生活品質。

台北市立動物園黑熊活動場出現像棵樹又像鳥巢般的物體，這是保育員特別為黑熊設計的新行為豐富化設施「黑熊晃晃柱」，可引發動物探索互動。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園黑熊活動場出現像棵樹又像鳥巢般的物體，這是保育員特別為黑熊設計的新行為豐富化設施「黑熊晃晃柱」，可引發動物探索互動。圖／台北市立動物園提供
行為豐富化設施能讓動物園照養的動物獲得心理和生理的正向刺激，增加表現自然行為的機會。圖／台北市立動物園提供
行為豐富化設施能讓動物園照養的動物獲得心理和生理的正向刺激，增加表現自然行為的機會。圖／台北市立動物園提供
新行為豐富化設施的核心概念是促進黑熊展現更多樣的行為樣態，能觀察到動物會用自己的策略來找到解決問題的辦法。圖／台北市立動物園提供
新行為豐富化設施的核心概念是促進黑熊展現更多樣的行為樣態，能觀察到動物會用自己的策略來找到解決問題的辦法。圖／台北市立動物園提供
黑熊在探索環境或覓食時會雙腳站立，是自然行為的表現。圖／台北市立動物園提供
黑熊在探索環境或覓食時會雙腳站立，是自然行為的表現。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園 黑熊 氣味

