2026台灣燈會在嘉義 主燈神木意象、小提燈喔熊騎搖搖木馬今亮相

2026台灣燈會在嘉義，主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」今天亮相。主燈整體設計以嘉義最具知名的景點之一阿里山神木為靈感延伸設計，給民眾身在巨木中感受身在太陽、水霧、神木環繞中的舒暢感。小提燈結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，童趣造型非常可愛。

今年台灣燈會邁入第37屆，本次主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志(Rex Takeshi)共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗。主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，將自然、人文與科技交織成精彩的光影敘事。

本次主燈以「光」為行動者，串聯山海與宇宙的意象，從阿里山出發，向世界發出來自島嶼的光芒，描繪臺灣回望過去、立足當下、照亮未來的願景，展現面向世界、讓世界看見台灣的文化能量與創作實力。

觀光署也表示，今年台灣燈會小提燈首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣！命名上則融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱—嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在2026台灣燈會，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。

本次小提燈持續融入環境永續及循環再利用之理念，除了在燈會期間可以做為小提燈使用外，並將木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，使小提燈在元宵節後仍具實用性，讓它可以成為家中或辦公室裡的可愛裝飾。

2026年台灣燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，將於今年3月3日（周二）元宵節當日晚間7時開燈。燈會期間主燈每半小時將帶來一場精彩的燈光秀，璀璨光影一路陪伴大家至3月15日（周日）晚上10時結束。

觀光署邀請全國民眾規劃一趟嘉義賞燈之旅，白天走訪在地景點、品嘗特色美食，夜晚漫步燈區欣賞美麗燈藝作品，在繽紛燈海中歡度吉慶熱鬧的元宵佳節。 2026台灣燈會小提燈結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，童趣造型非常可愛。記者甘芝萁／攝影