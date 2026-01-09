快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。圖／聯合報系報資料照
台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。圖／聯合報系報資料照

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，已達世界衛生組織定義標準。其中65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。

內政部今公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少0.43%，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人，約0.03%。以縣市來看，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.70%，其次為新竹縣0.44%，再其次為台中市0.27%；人口減少最多為金門縣2.99%，其次為連江縣2.36%，再其次為台北市2.06%。

內政部指出，去年12月新生兒為9027人，折合年粗出生率為4.56‰，較上年同月減少3469人、約減少27.76%，較上月增加1081、增13.60%。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣7.27‰，其次為台東縣6.05‰，再其次為澎湖縣5.96‰；最低為基隆市3.40‰，其次為嘉義縣3.41‰，再其次為台南市3.70‰。

至於死亡數為1萬7450人，折合年粗死亡率為8.82‰，較上年同月增加5人、約0.03%，較上月增加2679人、18.14%。就縣市別言，粗死亡率最高為南投縣13.53‰，其次為嘉義縣12.93‰，再其次為台東縣12.32‰；最低為連江縣5.18‰，其次為新竹市6.15‰，再其次為金門縣6.76‰。

內政部指出，截至去年12月底0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；至於20歲以上人口數則為1964萬4140人，占84.31%。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.16%，最低為金門縣7.70%；65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。

新竹 死亡率 內政部

延伸閱讀

內政部：總預算延宕卡治水與空中救援計畫 新發署難如期籌設

美國人口四年後「生不如死」 移民離境導致唯一人口成長引擎熄火

隱形陷阱？ 北市庇護島變撞車島

北市士林同心圓標線缺標示 駕駛困擾

相關新聞

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇也只有5.5度。為何...

台北9.1度寒流達標 今晚到明晨再度全台急凍恐下探7度低溫 還有冷氣團

昨天入夜後北部地區出現大範圍且明顯的輻射冷卻現象，一直持續到今天清晨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人...

首波寒流達標 他指跟過去5年相比有點晚 最冷時段落在今晚至明晨

今天清晨各地低溫顯著，新竹縣關西5.4度為全國平地最低溫，其次是新北市石碇5.5度、台北市關渡5.9度，高山又以南投縣合...

影／首波寒流來襲 玉山再降瑞雪 絕美銀白世界曝光

入冬首波寒流影響，中央氣象署表示，位於玉山北峰的玉山氣象站觀測降雪，從上午6時觀測起，目前降雪持續中。

2026台灣燈會在嘉義 主燈神木意象、小提燈喔熊騎搖搖木馬今亮相

2026台灣燈會在嘉義，主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」今天亮相。主燈整體設計以嘉義最具知名的景點之一阿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。