大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關
強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇也只有5.5度。為何輻射冷卻作用，空曠地區溫度會比其他地方更低一些？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書解惑，他表示，空曠地區的概念。
鄭明典表示，在輻射冷卻研究中發現，只要溫度測站周邊仰角30度以上有任何遮蔽物，輻射冷卻作用便會受到影響，因此過去預報用詞總會提醒：「平坦空曠地區慎防輻射冷卻低溫」。
不過，他說，在實作上，漸漸發現，冷空氣會因重力而流動，區域性的低窪地或地形上山峰流過的山谷區，也容易有輻射冷卻低溫出現，不一定要「平坦空曠」。
鄭明典表示，大安森林氣象站（即大安森林公園）清晨低溫達6.2度，又是另1種情況。研究也發現，樹冠的輻射冷卻會讓冷空氣在樹底下堆積，所以被樹木遮蔽，並不一定會影響輻射冷卻低溫的發生。信義站在高高的屋頂，表面上是「視野空曠」，但是冷空氣往下流動，影響不到溫度計，所以輻射冷卻作用相對不明顯，這也算是個對照。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
