台北9.1度寒流達標 今晚到明晨再度全台急凍恐下探7度低溫 還有冷氣團

昨天入夜後北部地區出現大範圍且明顯的輻射冷卻現象，一直持續到今天清晨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，低溫發生的區域幾乎都集中在北部、東北部地區，最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇5.5度。

一向較為溫暖的台北市區也都出現明顯的低溫，吳聖宇表示，台北大安森林公園6.2度、台北文山7.5度、台北大安台灣大學7.9度、台北士林8.5度等，指標站的台北站也在雲少、風小、偏南風的輻冷條件下降到了9.1度，已經達到寒流的標準。

不過，今天白天起冷空氣減弱，他說，因此目前歸類為輻射冷卻作用造成的低溫，預報用詞還沒有改稱寒流，可能在之後的氣候紀錄上會追認為2026年第一波寒流影響。

至於中南部地區，午夜起雲量明顯增多，又有中層雲系由南往北發展出來，吳聖宇表示，因此中南部地區今天清晨的輻射冷卻作用明顯被干擾。這波突然出現的中層雲系，再度為中部高山地區帶來降雪的情況，包括合歡山武嶺、玉山氣象站等都有降雪的觀測跟影像。

吳聖宇表示，今天白天冷空氣強度有較為趨緩的空檔，各地雲量偏多，尤其新竹、苗栗往南到中南部地區、還有花東一帶雲層看起來比較厚，可能以多雲到陰的天氣為主。北台灣雲層比較薄，有機會看到陽光透出來。高山地區目前仍斷斷續續有冰霰或雪發生的情況，注意交通管制以及道路安全。

溫度方面，他說，白天北部、東北部高溫有機會來到16至18度，中部及花東地區受雲量偏多影響，高溫升不高，預報只有18至20度左右，南部同樣也升不高，預報是20至22度左右。

今晚到明天清晨，在中北部、東北部都市地區低溫預報仍只有10至13度，空曠地區還是有機會降到7至9度。吳聖宇表示，如果雲層能散開的話，還是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區有機會降到10度或以下，同樣要注意輻射冷卻有沒有機會發生。

明天白天各地雲量仍有機會較多一些，大致為多雲天氣，他表示，空氣偏乾，平地沒有明顯的降雨機會，山區倒是有可能出現零星的降雨。高山地區配合低溫，不排除還是會有局部冰霰或雪發生的情況。

吳聖宇表示，下一波大陸冷氣團明天午後開始南下來到台灣附近，銜接目前的冷空氣持續影響台灣，明晚到周日清晨因為冷空氣遞補下來，低溫的情況變化不大，要注意輻射冷卻低溫出現的情況。周日各地有機會看到陽光出現，大致是多雲到晴的天氣為主。周日夜晚到下周一清晨要注意輻射冷卻低溫出現的情況。

下周一空氣整體仍較偏乾，吳聖宇說，除了東北部、東部雲量較多外，其他地方大致維持多雲到晴的天氣型態。白天各地溫度有略為回升的機會，夜晚到下周二清晨低溫也較為上升，還是要注意輻射冷卻可能造成的局部低溫現象。

吳聖宇表示，下周陸續有小股冷空氣南下的機會，溫度仍有起起伏伏的變化，但是強度整體偏弱許多，可能以北台灣的反應比較明顯，過去這一段期間寒冷的溫度將會暫時告一段落。預報模式也一直有看到下周在菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。