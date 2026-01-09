快訊

租約條約做不到！川普拋買下格陵蘭構想 傳美擬每人發300萬直接收買

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

ROG Raikiri II Xbox控制器搶先開箱！三模切換＋扳機鎖 玩FPS遊戲贏在起跑點

台鐵列車「樹林-板橋間」故障 目前北上大誤點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

台鐵第2A次本務機車行經樹林-板橋間，發生故障，目前單線雙向行車，留意列車相關資訊。台鐵公司表示，目前北上行駛於該區間列車大約誤點35分鐘。

台鐵公司表示，今天第2A次樹林-台北行駛於樹林-板橋間西線中性區間時因路塞，司機員依規定降低車速，因操作不慎，致使列車停於中性區間（無電區間）無動力，台鐵公司立即指派救援機車將該編組推至板橋站。

台鐵 機車行

延伸閱讀

遭右轉拖板車撞擊輾過卡車底 板橋單車婦大腿粉碎性骨折不治

影／驚悚畫面曝！板橋鬧區拖板車違規右轉 單車婦遭撞輾倒輾過

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

板橋醫療園區被撤標後重新招商 市府決定這9.1億改由官方負擔

相關新聞

首波寒流達標 他指跟過去5年相比有點晚 最冷時段落在今晚至明晨

今天清晨各地低溫顯著，新竹縣關西5.4度為全國平地最低溫，其次是新北市石碇5.5度、台北市關渡5.9度，高山又以南投縣合...

影／首波寒流來襲 玉山再降瑞雪 絕美銀白世界曝光

入冬首波寒流影響，中央氣象署表示，位於玉山北峰的玉山氣象站觀測降雪，從上午6時觀測起，目前降雪持續中。

北投5.9度低溫 賈新興：明晚起再1波冷氣團來襲 至少凍到這天

強烈大陸冷氣團稍減弱，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；中央氣象署發布低溫特報，今晨台北市、新北市、桃園市及新竹縣局部地區...

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

今天平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，其次是新北市石碇區5.5度、台北市北投區5.9度，北台灣比離島的金門、馬祖今晨低溫...

寒流達標 鄭明典：輻射冷卻範圍廣 低溫區建議晚點出門

寒流達標。前中央氣象局長鄭明典今天凌晨在臉書表示，台北站氣溫直直落，已達寒流標準。北台灣非常冷，低溫區和低雲量區密切相關...

關西5.4度、北投5.9度極端低溫 高山可望零星降雪 今晚仍防夜寒

強烈大陸冷氣團稍減弱，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；中央氣象署發布低溫特報，今晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。