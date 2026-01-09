台鐵列車「樹林-板橋間」故障 目前北上大誤點
台鐵第2A次本務機車行經樹林-板橋間，發生故障，目前單線雙向行車，留意列車相關資訊。台鐵公司表示，目前北上行駛於該區間列車大約誤點35分鐘。
台鐵公司表示，今天第2A次樹林-台北行駛於樹林-板橋間西線中性區間時因路塞，司機員依規定降低車速，因操作不慎，致使列車停於中性區間（無電區間）無動力，台鐵公司立即指派救援機車將該編組推至板橋站。
