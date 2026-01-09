蛋白質最重要！美最新飲食指南6點重大更新 首度強調泡菜護腸道

美國衛生與公眾服務部（HHS）與農業部（USDA）近日正式公布《2025–2030年美國飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans），取代2020–2025年版本。新指南核心為「以自己的方式吃得健康」（Eat Healthy Your Way），強調全食物飲食、減少加工食品、限制添加糖與鈉攝取，並將水確立為首選飲品，目標在於降低慢性疾病風險。

營養師李芷薇在臉書指出，新版飲食金字塔雖將蛋白質類與乳品置於較顯眼位置，但並非鼓勵大量攝取肉類，而是提醒民眾選擇「優質蛋白質」與「少加工食物」。她建議以雞蛋、禽肉、魚類、蝦類及新鮮肉品，取代香腸、培根、火腿等加工肉品，以降低鈉與飽和脂肪酸攝取。

新版健康指南 凸顯植物性蛋白質、明確限制糖分

李芷薇列舉出與前一版（2020-2025）有差異的部分：

一、首度強調「腸道健康」，鼓勵攝取發酵食品，如味噌、德國酸菜、韓式泡菜、發酵乳製品及高纖維食物。

二、「每餐」都要有適量的蛋白質，並提醒烹調方式應減少油炸。植物性蛋白質的重要性也被明確凸顯，鼓勵民眾在日常飲食中納入豆類、豌豆、扁豆、堅果、種子與大豆製品。從官方示意圖可觀察到，蔬果、全穀類與堅果種子等植物性食材的比例，高於動物性食材。

三、強調選擇「真食物」，尤其減少有額外添加糖及化學添加物的食品。

四、前一版飲食指南未完全禁止一般族群使用100%果汁，只是強調水果盡量選用原型態的類型；新版則強調必須限制100%果汁攝取量，或稀釋再喝，以避免過量攝取糖分。

五、乳品選擇包含全脂乳，前一版強調低脂或脫脂，現在則是強調不要額外加糖。

六、添加糖方面，新指南態度更趨嚴格，前一版是建議「從2歲開始每天攝入的添加糖應少於總熱量的10％，且避免2歲以下的族群食用含糖的食物和飲料」，新版強調雖不建議攝取任何量的添加糖或非營養性甜味劑，也不認為它們是健康或具營養價值，建議每餐添加糖不超過10公克，並特別強調4歲前避免攝取添加糖，5至10歲也未建議添加糖攝取量。

醫師王姿允也在臉書指出，新版美國飲食指南與她多年來推廣的健康飲食理念高度一致，包括以全食物為核心、多蔬果與全穀類、提高植物性蛋白比例、嚴格限制加工食品與添加糖。她特別提到，美國已將一般健康維持期的蛋白質建議量上調至每公斤體重1.2至1.6公克，顯示對蛋白質需求的重新評估。

王姿允強調，新指南不再推崇單一飲食法，而是尊重文化、地理與生活型態差異，鼓勵民眾依自身條件建立健康飲食模式。她也認為，台灣現行飲食指引中對蛋白質攝取量的建議，未來可考慮與國際趨勢接軌。