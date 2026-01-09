快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋白質最重要！美最新飲食指南6點重大更新 首度強調泡菜護腸道

聯合新聞網／ 綜合報導
美國近日公布《2025–2030年美國飲食指南》，強調全食物飲食、減少加工食品、限制添加糖與鈉攝取，並將水確立為首選飲品。 示意圖／AI生成
美國近日公布《2025–2030年美國飲食指南》，強調全食物飲食、減少加工食品、限制添加糖與鈉攝取，並將水確立為首選飲品。 示意圖／AI生成

美國衛生與公眾服務部（HHS）與農業部（USDA）近日正式公布《2025–2030年美國飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans），取代2020–2025年版本。新指南核心為「以自己的方式吃得健康」（Eat Healthy Your Way），強調全食物飲食、減少加工食品、限制添加糖與鈉攝取，並將水確立為首選飲品，目標在於降低慢性疾病風險。

營養師李芷薇在臉書指出，新版飲食金字塔雖將蛋白質類與乳品置於較顯眼位置，但並非鼓勵大量攝取肉類，而是提醒民眾選擇「優質蛋白質」與「少加工食物」。她建議以雞蛋、禽肉、魚類、蝦類及新鮮肉品，取代香腸、培根、火腿等加工肉品，以降低鈉與飽和脂肪酸攝取。

新版健康指南 凸顯植物性蛋白質、明確限制糖分

李芷薇列舉出與前一版（2020-2025）有差異的部分：

一、首度強調「腸道健康」，鼓勵攝取發酵食品，如味噌、德國酸菜、韓式泡菜、發酵乳製品及高纖維食物。

二、「每餐」都要有適量的蛋白質，並提醒烹調方式應減少油炸。植物性蛋白質的重要性也被明確凸顯，鼓勵民眾在日常飲食中納入豆類、豌豆、扁豆、堅果、種子與大豆製品。從官方示意圖可觀察到，蔬果、全穀類與堅果種子等植物性食材的比例，高於動物性食材。

三、強調選擇「真食物」，尤其減少有額外添加糖及化學添加物的食品。

四、前一版飲食指南未完全禁止一般族群使用100%果汁，只是強調水果盡量選用原型態的類型；新版則強調必須限制100%果汁攝取量，或稀釋再喝，以避免過量攝取糖分。

五、乳品選擇包含全脂乳，前一版強調低脂或脫脂，現在則是強調不要額外加糖。

六、添加糖方面，新指南態度更趨嚴格，前一版是建議「從2歲開始每天攝入的添加糖應少於總熱量的10％，且避免2歲以下的族群食用含糖的食物和飲料」，新版強調雖不建議攝取任何量的添加糖或非營養性甜味劑，也不認為它們是健康或具營養價值，建議每餐添加糖不超過10公克，並特別強調4歲前避免攝取添加糖，5至10歲也未建議添加糖攝取量。

醫師王姿允也在臉書指出，新版美國飲食指南與她多年來推廣的健康飲食理念高度一致，包括以全食物為核心、多蔬果與全穀類、提高植物性蛋白比例、嚴格限制加工食品與添加糖。她特別提到，美國已將一般健康維持期的蛋白質建議量上調至每公斤體重1.2至1.6公克，顯示對蛋白質需求的重新評估。

王姿允強調，新指南不再推崇單一飲食法，而是尊重文化、地理與生活型態差異，鼓勵民眾依自身條件建立健康飲食模式。她也認為，台灣現行飲食指引中對蛋白質攝取量的建議，未來可考慮與國際趨勢接軌。

蛋白質 含糖量 健康飲食 飲食習慣

延伸閱讀

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

「心都快碎光了」 辛柏毅家屬急問宮廟資訊：只想再見你一面

外套機洗羽絨縮成「一坨坨」！內行教2招恢復蓬鬆 省下送洗費

行動辦公很帥？他嘆幼時幻想變狼狽 網共鳴：在外拿筆電都社畜

相關新聞

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞...

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計...

首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今...

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才...

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

大安森林公園6.2度低溫 在台北都會區卻嚴寒 鄭明典曝原因跟樹有關

強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天最低溫出現在新竹關西的5.4度，新北石碇也只有5.5度。為何...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。