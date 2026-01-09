首波寒流達標 他指跟過去5年相比有點晚 最冷時段落在今晚至明晨

今天清晨各地低溫顯著，新竹縣關西5.4度為全國平地最低溫，其次是新北市石碇5.5度、台北市關渡5.9度，高山又以南投縣合歡山頂零下6.8度為最低。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，昨晚11時50分台北站氣溫已量測到10.4度，今年首波寒流達標。

不過，他說，最冷時段可能還沒完，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今晚至明晨，特別加強注意保暖、防寒。

他表示，2026年首波寒流達標在1月8日，跟過去5年逐年首波寒流的日期相比，發生日期有比較晚，但不是最晚。2025年首波寒流達標為去年1月27日，2024年達標在前年的12月21日，2023年也在前年的12月18日，2022年最晚，發生在當年的2月20日；2021年達標則在前1年的12月30日。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。