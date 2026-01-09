交趾陶正名為嘉趾陶？嘉市議會提案通過 陶藝大師：恐引發困惑

嘉市議會定期會上月通過建請市府將「交趾陶」正名「嘉趾陶」，以嘉義文化脈絡為核心，回應歷史溯源、在地傳承及國際交流的需求，引發產官學界與藝師圈熱議。文化局強調，「交趾陶」名稱沿用已久，牽涉歷史源流、學術研究及社會認知，正名需審慎評估社會成本與過渡期。

議員王浩、傅大偉提案，去年10月25日祥太文化館舉辦「交趾陶正名」產官學座談會，邀故宮博物院長蕭宗煌、南華大學教授江美英、雲科大教授曾永寬及交趾陶學會等代表與會。

多方認為，交趾陶風格獨特、色釉多彩，與歷史「交趾」地區無直接關聯，名稱沿用有名實不符之虞。日本「交趾三彩」窯址確認位於福建田坑窯，與台灣交趾陶色釉與技法差異甚大；台灣使用「交趾」名，易造成學術與國際認知混淆。從陶瓷命名慣例，世界多以地名或窯址命名，如龍泉窯、耀州窯、越窯等，台灣交趾陶非地名命名，又與越南「交趾」重疊，加深文化錯置疑慮。

「嘉趾陶」具明確文化依據。嘉義匠師葉王（葉麟趾）與林添木貢獻卓著，「嘉趾」結合嘉義地名與葉麟趾名號，象徵「以腳揉土、以手塑形」匠師精神；且「嘉趾」與「交趾」音近，英文仍可沿用Chiao-chih Pottery，兼顧傳統與正名訴求。請市府及文化單位採「嘉趾陶」為官方名稱，逐步在博物館、文獻、展覽替代「交趾陶」，鼓勵學界、陶藝協會與文創產業統一用語；國際展覽與出版品採雙名註記，辦正名與傳承特展，強化社會認同。

文化局指出，市府協助祥太文化館辦正名座談會，產官學界充分交換意見後，多數形成以「嘉義交趾陶」作稱呼共識，認為可兼顧地域特性與既有學術脈絡，作為後續論述與推廣基礎。今年為「台灣交趾第一人」葉王誕辰200周年，將啟動調查研究與專題特展，透過公共討論凝聚由下而上文化共識，作為未來文化政策與國際交流的基礎。

藝師對正名持保留態度。嘉縣無形文化資產交趾陶保存者、文化獎得主謝東哲指出，「交趾陶」具備完整歷史脈絡，文化部現行無形文化資產沿用此名，貿然改名恐造成民眾與產業混淆；若以產地論名，現今生產基地多在新港，是否又要改稱「新港陶」，值得深思。

國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南也表示，正名雖有文史理由，但藝師作品與社會認知長期使用「交趾陶」，改名恐引發困惑，在取得共識前宜審慎評估。 嘉市議會定期會上月通過，建請市府將交趾陶正名「嘉」趾陶」，圖為知名嘉縣新港鄉板陶窯交趾剪黏工藝園區交趾陶作品。記者魯永明／攝影 嘉市議會定期會上月通過，建請市府將交趾陶正名「嘉」趾陶」，圖為知名嘉縣新港鄉板陶窯交趾剪黏工藝園區交趾陶作品。記者魯永明／攝影