影／首波寒流來襲 玉山再降瑞雪 絕美銀白世界曝光

入冬首波寒流影響，中央氣象署表示，位於玉山北峰的玉山氣象站觀測降雪，從上午6時觀測起，目前降雪持續中，積雪目前1公分。

今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署表示，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率。若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。 中央氣象署玉山氣象站今晨降雪，目前降雪持續中。圖／中央氣象署提供