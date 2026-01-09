聽新聞
「輻射冷卻開外掛」寒流達標 颱風論壇：今夜明晨嚴寒低溫機率高
強烈大陸冷氣團午夜升級寒流，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，輻射冷卻開外掛，寒流達標；今天清晨各地非常寒冷，近百個測站10度以下，最低溫在新竹關西5.4度，其次是新北石碇5.5度、台北關渡5.9度，台北市區也只有9.2度，「扎扎實實達成寒流標準」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚至明天清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，務必多加禦寒保暖。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
