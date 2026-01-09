北投5.9度低溫 賈新興：明晚起再1波冷氣團來襲 至少凍到這天
強烈大陸冷氣團稍減弱，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；中央氣象署發布低溫特報，今晨台北市、新北市、桃園市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
今天平地最低溫依序是新竹縣關西鎮5.4度、新北市石碇區5.5度、台北市北投區5.9度，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，冷到下周二，觀察下周二至下周三在菲律賓東方近海附近熱帶性統發展的機率。
天氣趨勢，他說，明天，午後桃園以北山區、基隆至宜花東及屏東轉有局部短暫雨。明晚起至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，其中，周日桃園以北山區及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下周一，午後竹苗以南山區轉多雲。
賈新興表示，下周二至下周三，各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲。下周四日午後，東北角至宜花東有零星短暫雨。下周五，東北角至宜花有局部短暫雨，台東山區亦有零星短暫雨。下周六，午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。18日，午後桃園以北山區、大台北東側、基宜花和台東山區有局部短暫雨。
短期氣候趨勢，賈新興表示，預測顯示，1月下旬起至2月中旬， 宜蘭降雨仍以偏多的機率較高， 其他地區降雨相對以偏少的機率較高。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
