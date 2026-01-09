「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因
今天平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，其次是新北市石碇區5.5度、台北市北投區5.9度，北台灣比離島的金門、馬祖今晨低溫都來得低許多。台北測站已降至9.2度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度。
吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，故僅北部、東北部符合強輻射冷卻的兩個要件為晴朗、靜風。所以，有全台最低氣溫就發生在北台灣的特殊現象。
今晨中層雲伴隨的降水回波很弱，且很零星，各地無降雨。吳德榮表示，今天白天至明天上午冷空氣略減弱，白天氣溫略回升，仍偏冷；今夜、明晨強輻射冷卻效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。今天北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。
吳德榮表示，明天下午至下周一清晨另一股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫再略降，早晚氣溫反而略升、但仍很低。下周一白天起至下四各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；因輻射冷卻，連日的早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大。幾乎持續1整周、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
