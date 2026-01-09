快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台北10.3度低溫 確定寒流達標 吳聖宇：留意山區突發雪訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
嘉義縣阿里山森林遊樂區，睽違8年昨天上午零星飄雪。圖／林保署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區，睽違8年昨天上午零星飄雪。圖／林保署嘉義分署提供

台北氣象站今天凌晨0時20分來到10.3度嚴寒低溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，定義上的寒流達標，同一時間的相對濕度只有74%，偏南風1級，如果雲層沒有增多，輻射冷卻的條件不錯，觀察有沒有機會依靠輻射冷卻達到10度以下的溫度。

昨天阿里山等山區零星降雪或下冰霰，吳聖宇表示，過去數小時南邊似乎有中層的雲從南往北逐漸冒出來，模式預報相對濕度較高的高度大約在2000至3000公尺之間，有可能會影響到清晨西半部的輻射冷卻，高山地區的雲霧也再度增多，可以留意山區有沒有突發的冰霰或雪訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

輻射

延伸閱讀

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

乾冷空氣影響今晚到明晨更冷探7度低溫 下周一再1波強烈冷氣團還下雨

2025年「事件滿滿氣象年」！專家細數致重災侵台颱 盼2026年風調雨順

相關新聞

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

今天平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，其次是新北市石碇區5.5度、台北市北投區5.9度，北台灣比離島的金門、馬祖今晨低溫...

關西5.4度、北投5.9度極端低溫 高山可望零星降雪 今晚仍防夜寒

強烈大陸冷氣團稍減弱，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；中央氣象署發布低溫特報，今晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以...

立院激辯代孕 人工生殖法卡關

立法院社會福利及衛生環境委員會昨審查「人工生殖法」修正草案，朝野共提廿案，其中五案由在野黨提出均納入代理孕母，但行政院版...

新聞眼／代孕政策 需最大公約數

代理孕母議題再度成為討論焦點，而且似乎已經到了最後的攤牌階段。不同於其他多數議題的「藍綠對決」，此案反而比較傾向是民眾黨...

凌晨4時26分宜蘭縣近海規模3.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨4時26分，在宜蘭縣政府南方38.2公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.3地...

風景區向旅客強行推銷 可罰30萬

行政院會昨拍板「發展觀光條例」修正草案，將嚴管旅遊秩序，重罰擅自在風景區或觀光區經營攤販、強行向旅客拍照收費或推銷等，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。