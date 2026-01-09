台北10.3度低溫 確定寒流達標 吳聖宇：留意山區突發雪訊

台北氣象站今天凌晨0時20分來到10.3度嚴寒低溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，定義上的寒流達標，同一時間的相對濕度只有74%，偏南風1級，如果雲層沒有增多，輻射冷卻的條件不錯，觀察有沒有機會依靠輻射冷卻達到10度以下的溫度。

昨天阿里山等山區零星降雪或下冰霰，吳聖宇表示，過去數小時南邊似乎有中層的雲從南往北逐漸冒出來，模式預報相對濕度較高的高度大約在2000至3000公尺之間，有可能會影響到清晨西半部的輻射冷卻，高山地區的雲霧也再度增多，可以留意山區有沒有突發的冰霰或雪訊。

