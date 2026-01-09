寒流達標 鄭明典：輻射冷卻範圍廣 低溫區建議晚點出門

寒流達標。前中央氣象局長鄭明典今天凌晨在臉書表示，台北站氣溫直直落，已達寒流標準。北台灣非常冷，低溫區和低雲量區密切相關。雲量很難預測，所以這樣的氣溫分布，基本上是無法完全掌握。「低溫區的朋友請小心，晚點出門就不會那麼冷」。

輻射冷卻發威，鄭明典說，不是小範圍的局地現象，輻射冷卻範圍廣，氣溫下降的幅度不會太小，10度以下低溫對健康會有威脅的。

根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序是新竹縣關西鎮5.4度、新北市石碇區5.7度、台北市北投區5.9度。

中央氣象署發布低溫特報，今晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）低溫區域：台北市、新北市、新竹縣，有6度以下氣溫發生的機率；宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）低溫區域：基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。 今晨低溫分布。圖／取自中央氣象署網站