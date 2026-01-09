關西5.4度、北投5.9度極端低溫 高山可望零星降雪 今晚仍防夜寒
強烈大陸冷氣團稍減弱，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；中央氣象署發布低溫特報，今晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫依序是新竹縣關西鎮5.4度、新北市石碇區5.8度、台北市北投區5.9度。
氣象署說，今天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大；澎湖晴時多雲，15至16度，金門晴時多雲，9至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。
今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率。若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。
明天清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
明晚起至下周一清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周一白天起至下周四大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周五東北季風增強，下周六、18日東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
延伸閱讀
