凌晨0時30分新竹尖石規模3.9淺層地震 最大震度3級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨0時30分，在新竹縣政府東南方28.7公里，位於新竹縣尖石鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度9.3公里。

各地震度級：新竹縣地區最大震度3級、苗栗縣地區最大震度3級、桃園市地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度2級、新竹市地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。

新竹 地震

