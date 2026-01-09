新竹尖石0時30分規模3.9地震 最大震度3級

2026年1月9日凌晨0時30分，新竹縣尖石鄉發生芮氏規模3.9地震，震源深度約9.3公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於新竹縣政府東南方約28.7公里處，為當地及鄰近區域帶來明顯搖晃感。

最大震度3級地區:新竹縣、苗栗縣

新竹縣五峰鄉與苗栗縣南庄鄉測得最大震度為3級，屬弱震範圍，當地居民幾乎可感受到搖晃。3級震度會讓房屋顫動，碗盤、門窗產生聲響，靜止汽車明顯搖晃。此震度等級提醒當地民眾應立即採取防震措施，如避開窗戶、站立於堅固家具下，並對可能掉落物品保持警覺，確保人身安全。

最大震度2級地區:桃園市、宜蘭縣

桃園市及宜蘭縣地區體感達2級，屬輕震，多數人能感受到搖晃，燈具和懸掛物輕微搖動。建議居民在室內注意懸掛物與易掉落物品安全，防範輕微物品落下造成意外。

最大震度1級地區:新竹市、新北市、臺中市、花蓮縣、南投縣

新竹市、新北市、臺中市、花蓮縣與南投縣量測到1級震度，屬微震，僅在靜止狀態下能偶見輕微搖動，無重大安全疑慮，但仍提醒民眾保持警覺，做好防震準備。

此次地震強度適中，對建築物安全無明顯影響，民眾宜持續留意官方公告及地震資訊，確保應急措施就緒。室內人員遇震時，應遵守「趴下、掩護、穩住」原則，遠離窗戶及不穩物品。車輛駕駛時應減速、停靠安全地點，避免緊急剎車造成危險。

資料來源：中央氣象署。此文章為AI協作

地震 新竹

