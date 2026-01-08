學測衝刺／社會科留意時事 合科題比率大增

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

學測最後倒數，高中社會科老師提醒，圖表題是出題重點，川普關稅衝擊，也就是美國外交與關稅政策，生成式ＡＩ產生的著作權歸屬（法律）與對就業市場衝擊（經濟）等可能入時事題。合科命題比率大幅增加，建議考生考前勤寫近年的考古題，熟悉題型鋪陳方式。

地理補教老師李威立表示，地理學測必考高一通論地理氣候、地形、產業等，近年來地圖、ＧＩＳ比重仍多，高二區域地理東北亞考題比率也不低。考生務必把課程提過的圖表看懂，能解釋其中意義，區域地理部分須注意和時事的搭配。

員林高中歷史科教師王偲宇表示，歷史科常考重點包括台灣各時期的貿易發展、中日朝三國的人群移動、伊斯蘭教與基督教及其各時期政權發展、地理大發現與工業革命、兩次大戰與冷戰的相關內容。時事題注意美國關稅衝擊、俄烏戰爭、以哈戰爭等。

北市建國中學公民教師張菀真說，社會科合科命題比率大幅增加，近三年常出現的概念與主題，包括公民權、性別平等、勞動、原住民族、民主治理等。若遇有統計數據或圖表資料，謹記有幾分證據說幾分話。

時事題預測，補教公民教師羅文舉例，生成式ＡＩ產生的著作權歸屬與對就業衝擊、印太戰略與國際組織的功能，區域經貿組織的准入問題或是能源轉型下的人權議題等都可留意。他提醒，讀題時圈出應、得、絕對、相對，通常是誘答選項所在，混合題圖表數據，先看趨勢，再看極端值。（系列完）

延伸閱讀

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

115學測自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

115學測台大醫參採社會…考生「堅持不讀」母焦慮：三類還有哪些系？

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、...

威力彩頭獎連21槓 下期獎金上看4.8億元

威力彩第115003期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、26、07、17、27、25，第二區中獎號碼為03；派彩結果，頭獎...

政院拍板棄養寵物可罰百萬 立委：修法定義模糊 實務難行

行政院會昨端出動保新制修法，若飼主遺失寵物五天內未申報，就會視為棄養，最重可罰一百萬元；飼主因故將寵物送到動物收容處所或...

動保、野保都不滿修法「難追究飼主、怎沒有禁餵」

行政院會昨拍板通過動保法修正草案，提高棄養、虐待罰則，不過動保、野保團體、學者都不埋單。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何...

獸醫：安樂死趨嚴 憂動物受苦

行政院會昨通過「動物保護法」修正草案，明定收容動物可進行人道處置（安樂死）的執行條件，包括患法定動物傳染病、生理狀況已達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。