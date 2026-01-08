獸醫：安樂死趨嚴 憂動物受苦
行政院會昨通過「動物保護法」修正草案，明定收容動物可進行人道處置（安樂死）的執行條件，包括患法定動物傳染病、生理狀況已達無法自行進食、飲水或排泄的程度，或對動物管理人員的安全與健康構成嚴重威脅等。但獸醫團體質疑，新規過於僵化，恐讓第一線獸醫執行卻步，最後受苦的還是動物。
配合動保法先前修法，台灣於二○一七年正式實施零撲殺政策。儘管現行法規仍保留人道安樂死的空間，不過由於實際執行壓力大，去年全台公立動物收容所實際施行安樂死的比率平均僅約百分之一，導致各縣市收容量持續攀升、長期超載。
政院版修法指出，為保障收容動物善終權益，及保護收容動物或人員的健康安全，明確收容所可以人道方式宰殺收容動物的要件，尤其針對重病明確定義生理狀況已達無法自行進食、飲水或排泄之程度。
中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，人道處理的樣態相當多元，其核心目的在於減輕動物的痛苦與不適，然而政院版修法有關「動物善終」的人道處理認定過於嚴格，恐使第一線獸醫因擔憂違法而不敢執行安樂死，最終受苦的仍是動物本身，反而不利於動物福利。
他表示，現行草案僅列出三項人道處理要件，建議增列第四項，明定經人道委員會評估，確認動物無法維持基本生活品質或已無救治可能時，可由獸醫依法執行人道安樂。
全台收容量最為吃緊的台南動物之家灣裡站，自二○一五年率全國之先實施零撲殺政策，過去人道安樂死施行率長期為零，卻也導致原本可收容約一五○隻犬隻，現已暴增至八百隻。在收容空間長期不堪負荷的情況下，自去年十月起，開始針對具高度攻擊性、需單獨飼養且不適合開放認養的犬隻，依法進行人道安樂，以紓解收容壓力。
台南動物之家灣裡站獸醫師張倍榕指出，安樂死不僅是一種醫療手段，當收容空間極度有限、動物福利與人員安全面臨現實壓力時，基於專業評估所作出的人道安樂，也是收容體系「必要的出口」。
