動保、野保都不滿修法「難追究飼主、怎沒有禁餵」

聯合報／ 記者葉冠妤楊惠琪／台北報導
行政院通過動保法部分條文修正草案，對安樂死規定更嚴，獸醫擔心未來恐會讓第一線獸醫更不敢執行，收容所也會更加不足。記者許正宏／攝影
行政院會昨拍板通過動保法修正草案，提高棄養、虐待罰則，不過動保、野保團體、學者都不埋單。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳批評，這只是一個「討好」的修法，對於是否能藉此落實飼主責任存疑；為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸也持保留態度，他表示，實務上僅六到七成落實寵物登記，顯示罰則未必等同有效管理。

「不反對提高罰則，但罰不罰得到？」何宗勳指出，現在飼主放養、棄養行為很容易，然而動物保護檢查員人力有限，邊陲教外地區放養根本管不到。就像未絕育、未繫繩雖有罰則，但多只是勸導，並不開罰。

他認為，近年動保意識發展太快，法律有在修，但都擺在提高罰則，這也不過是找幾個替死鬼罰得比較重，最重要的還是得回歸基層飼主責任教育，應把動保議題社區化，再透過跨部會橫向連結建構動物保護網，比如村里長較熟悉在地，能深入社區角落知道哪裡有棄養、虐待行為。

李宗宸表示，肯定此次修法強化源頭的晶片管理措施，不過對於提高罰則，持保留態度。

他指出，現行對未替寵物植入晶片已設有罰則，但實務上僅有六至七成有落實寵物登記，顯示罰則未必等同有效管理，若動物未植入晶片，即使訂有棄養罰則，也難以實際執行。

李宗宸也批評，政府長期放任遊蕩動物問題惡化，且從多起案件可見，持續餵食正是遊蕩犬貓反覆進入生態熱區與衝突熱區的主因。然而此次修法未納入「衝突管理」，形同忽視近年瀕危野生動物屢遭遊蕩動物攻擊的案例，人犬衝突事件亦呈逐年上升趨勢。他主張應針對衝突熱區，明確立法禁止餵食行為，才能真正落實從源頭管理。

台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧也認為，比起重罰，提升民眾的動保觀念也該並行，像自己個人不支持餵養流浪動物的行為，或許在動保法能有更好的規範，或政府需要加強宣導。

