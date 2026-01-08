政院拍板棄養寵物可罰百萬 立委：修法定義模糊 實務難行

行政院會昨端出動保新制修法，若飼主遺失寵物五天內未申報，就會視為棄養，最重可罰一百萬元；飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，也須符合「一定條件」否則照罰；虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至二分之一，並將收容所安樂死條件文字明確化。

民進黨立委張雅琳質疑，「法規很理想，規定處罰都很好，但實務問題仍待解決」，她說，飼主未符「一定條件」送交政府動物收容處所，否則視為棄養，但真正問題不是丟到政府機關，而是被丟棄在路上、山區、人煙稀少處地，那些才是出問題的地方，且「一定條件」授權主管機關訂定，定義相當模糊。

修法規定飼主遺失寵物必須申報，張雅琳指出，目前寵物晶片推動率有限，就算立法規範飼主遺失寵物必須申報，但恐怕也找不到飼主，這問題若不釐清，後續罰則根本無從談起，應該開公聽會細緻討論。她也提到，擅自經營寵物繁殖及買賣業者雖有罰則，主管機關也能沒入，但後續收容才是問題，全台收容所都爆滿。

政院版動保法修正草案重點包含強化飼主責任、提升收容管理、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，草案將送立法院審議。

針對強化飼主責任，為避免飼主無正當理由棄養寵物，並丟給政府機關處理，未來寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，否則視為棄養。

農業部解釋，過去常有人將寵物直接丟在收容所門口，造成許多麻煩，未來必須與收容所人員面對面完成交付，避免構成棄養。

此外，過去常有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養事實，修正草案規定，經指定公告應辦理登記的寵物飼主，應在遺失事實發生次日起的五日內，向地方政府申報遺失，除非受傷、住院等正當理由，否則就被視為棄養動物。

若飼主任意棄養，未來罰則將提高，從原先處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，提高至可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

宰殺、故意傷害動物，導致動物身體嚴重殘缺者，也加重刑度，可處六月以上、五年以下有期徒刑，併科卅萬元以上、三百萬元以下罰金；使用藥物、槍械、暴力凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，加重其刑至二分之一。

草案將安樂死條件明確化，明定為經獸醫師檢查，動物患有「法定動物傳染病、生理狀態已達無法自行進食飲水或排泄程度、嚴重影響動物或人員健康安全」三條件，收容所才得以對動物進行安樂死。此外，擅自經營繁殖者或買賣特定寵物，處卅萬以上、三百萬以下罰鍰；擅自經營特定寵物寄養者，處五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰。