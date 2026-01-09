雀巢2款配方奶粉 回收逾8萬罐

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。台灣雀巢本月7日發聲明表示國內產品不受影響。但衛福部食藥署表示，國內雖無輸入問題批號，但無法排除產品使用到受仙人掌桿菌汙染的原料，須預防性下架「啟賦幼兒（童）成長專用配方」兩批號產品。

本次回收奶粉「啟賦幼兒（童）成長專用配方」，分別是1至3歲及3至7歲兩款配方奶粉。食藥署副署長蔡淑貞說，這兩款批號為51690017C1、51680017C2，總重合計6萬6796.8公斤，依每罐800公克換算，合計共8萬3496罐須預防性下架、回收，已請北市衛生局敦促業者盡快完成，但未設限完成回收日期，業者也提供退貨處理專線為0809-000-828。

蔡淑貞說，1月6日英國、香港均發布配方奶粉食安警訊，比對我國並未輸入，但要求雀巢台灣分公司釐清，該公司昨主動通報，經與總公司聯繫確認，去年進口兩批產品無法排除使用到汙染原料，基於保護消費者，啟動預防性下架，呼籲民眾如有購買該兩款奶粉，應立即停用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，仙人掌桿菌衍生毒素會導致嘔吐症狀，也會造成急性腸胃炎，民眾泡奶粉時，水溫最高攝氏80~90度，難以破壞毒素，若嬰幼兒不慎吃下毒素，症狀恐比成人嚴重，即便吃藥也無法緩和，半小時至6小時內就會出現食物中毒症狀，並恐併發敗血症，嚴重時需要住院，因此疑慮奶粉一定要回收。