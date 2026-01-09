聽新聞
0:00 / 0:00

雀巢2款配方奶粉 回收逾8萬罐

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
本次回收的奶粉「啟賦幼兒（童）成長專用配方」，分為1至3歲，或3至7歲兩款。圖／食藥署提供
本次回收的奶粉「啟賦幼兒（童）成長專用配方」，分為1至3歲，或3至7歲兩款。圖／食藥署提供

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。台灣雀巢本月7日發聲明表示國內產品不受影響。但衛福部食藥署表示，國內雖無輸入問題批號，但無法排除產品使用到受仙人掌桿菌汙染的原料，須預防性下架「啟賦幼兒（童）成長專用配方」兩批號產品。

本次回收奶粉「啟賦幼兒（童）成長專用配方」，分別是1至3歲及3至7歲兩款配方奶粉。食藥署副署長蔡淑貞說，這兩款批號為51690017C1、51680017C2，總重合計6萬6796.8公斤，依每罐800公克換算，合計共8萬3496罐須預防性下架、回收，已請北市衛生局敦促業者盡快完成，但未設限完成回收日期，業者也提供退貨處理專線為0809-000-828。

蔡淑貞說，1月6日英國、香港均發布配方奶粉食安警訊，比對我國並未輸入，但要求雀巢台灣分公司釐清，該公司昨主動通報，經與總公司聯繫確認，去年進口兩批產品無法排除使用到汙染原料，基於保護消費者，啟動預防性下架，呼籲民眾如有購買該兩款奶粉，應立即停用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，仙人掌桿菌衍生毒素會導致嘔吐症狀，也會造成急性腸胃炎，民眾泡奶粉時，水溫最高攝氏80~90度，難以破壞毒素，若嬰幼兒不慎吃下毒素，症狀恐比成人嚴重，即便吃藥也無法緩和，半小時至6小時內就會出現食物中毒症狀，並恐併發敗血症，嚴重時需要住院，因此疑慮奶粉一定要回收。

延伸閱讀

嬰兒海苔重金屬超標引媽媽圈恐慌 北市法務局籲各銷售平臺預防性下架

「丸龜製麵」使用重組肉卻漏一標示 食藥署最新稽查開罰3萬！

食藥署揪農藥殘留！ 知名火鍋店築間、涮乃葉蔬菜不合格 50嵐金桔違規

食藥署稽查益生菌…有業者貯放180公斤、逾期半年原料 遭裁罰27萬元

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！周五低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

新竹尖石0時30分規模3.9地震 最大震度3級

新竹尖石鄉於1月9日凌晨0時30分發生芮氏規模3.9淺層地震，深度約9.3公里，最大震度達3級，數縣市感受明顯搖晃。近期民眾須留意相關防震措施

元氣最愛問／4成不願與糖友聯姻 糖尿病不該汙名化

根據調查顯示，四成台灣民眾不能接受家人與糖友聯姻，糖尿病被汙名化！台灣基層糖尿病學會理事長、南投埔里陳宏麟診所院長陳宏麟...

風景區向旅客強行推銷 可罰30萬

行政院會昨拍板「發展觀光條例」修正草案，將嚴管旅遊秩序，重罰擅自在風景區或觀光區經營攤販、強行向旅客拍照收費或推銷等，最...

青壯年免費心理諮商 去年轉介28%

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」前年8月上路，提供15至45歲民眾每人三次免費心理諮商，觀察去年使用結果，達轉介風險者...

雀巢2款配方奶粉 回收逾8萬罐

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。台灣雀巢本月7日發聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。