風景區向旅客強行推銷 可罰30萬

行政院會昨拍板「發展觀光條例」修正草案，將嚴管旅遊秩序，重罰擅自在風景區或觀光區經營攤販、強行向旅客拍照收費或推銷等，最重可處30萬元，並大幅提高違規沙灘車罰鍰上限。

「發展觀光條例」大翻修，包括落實永續觀光及友善觀光環境目標、優化觀光產業經營環境為觀光產業興利等面向。新增旅行業在發生旅客意外事故後，須於一定期限內向保險人請求責任保險給付，加速理賠流程。

環境管理方面，針對在風景特定區或觀光地區擅自經營固定或流動攤販、設置指示標誌或廣告物、置放器具、強行向旅客拍照收費、推銷商品或其他騷擾旅客、影響旅客安全等行為，罰鍰從原本1萬元至5萬元，提高至2萬元至30萬元，且可沒入攤架、標示等。

因應墾丁等地曾出現沙灘車之亂、越野車大會師，修法草案增加「其他動力器具」文字，過去沙灘車、越野車法規適用模糊的問題；未來這些車輛若進入風景特定區「公告禁止進入」或「禁止停放」的區域，將受管制，罰鍰下限從5000元提高至2萬元，上限則提高至20萬元。

不過，草案規範「罰行為不罰車」，修法並非全面禁止持有或使用如沙灘車等特定車種，而是處罰違規駛入公告禁止區域的行為人。

此外，近年水域遊憩活動業者未經主管機關同意，常在沙灘置放立式划槳、獨木舟、沙灘傘等，為避免影響沙灘生態環境、景觀及遊客安全，草案也增訂對擅自置放器具行為的管理規範，可處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。