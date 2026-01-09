代孕修法拉鋸 藍綠內部都有異音

民眾黨前主席柯文哲日前陪同陳昭姿拜會藍綠黨團，力促推動人工生殖法後，立法院衛環委員會昨日排審相關草案，不過朝野展開交鋒一整天，最後仍然未送出委員會。據了解，民進黨黨團總召柯建銘昨雖下令送出委員會，但綠營內部仍有爭議；民眾黨立委陳昭姿提出一份修正動議，將「單身女、女女、不孕夫妻」三者納入人工生殖與代孕範圍以尋求藍營支持，藍營昨則未特別甲動護航法案，藍綠兩大黨內部均有雜音，似乎都先以拖待變。

民進黨立委普遍支持政院版「人工生殖法」，單身女性及女女同志可接受人工生殖，柯建銘昨天一早就坐鎮衛環委員會督軍，據了解，柯建銘在委員會開會前也和綠委先展開會前會，下令該案昨天送出委員會，但民進黨內部對於是否納入代理孕母反彈聲浪仍大，因此昨並未如期送出委員會。

陳昭姿力促法案闖關，著手提出一份人工生殖法修正動議，拿掉原先「受術者」可接受人工生殖的條文，折衷為開放單身女性、女女同志適用人工生殖，以及不孕夫妻可適用代理孕母。據了解，經過陳昭姿努力說服後，國民黨立委廖偉翔、涂權吉、王育敏、邱鎮軍、陳菁徽、盧縣一、蘇清泉、林倩綺等人都列提案人。

此外，立法院衛環委員會昨天在進入逐條審查以前，陳昭姿也帶著再修正動議拜會柯建銘，兩人僅約討論十五分鐘。陳昭姿受訪時表示，柯文哲上周拜會朝野黨團，民眾黨團努力說服各方接受代理孕母法制化，因此才會希望將版本修正到「大家都可以接受」，藍白立委將共提新版再修正動議，主要還是以行政院版本為基礎，納入民進黨立委比較堅持的部分，「大家互相包容自己的需求群。」

而國民黨團內部對此議題仍然意見分歧，國民黨立院黨團書記長羅智強坦言，會在黨團大會形成共識後決定。據了解，基督教界反彈聲浪已湧進藍營，對代理孕母反對到底；而藍營無論資深或中壯派立委都私下坦言，此議題尚未取得社會高度共識，支持與否都動輒得咎，此議題盡量能拖就拖。

而針對人工生殖法修法，柯文哲今天將二度現身立法院，親自請託立法院長韓國瑜協助，時間訂在下午一時四十分，兩人談話是否觸及人工生殖、總預算等，也將成為各界關注焦點。

民進黨立委林淑芬呼籲，代理孕母高度爭議，沒辦法取得社會共識，應另訂專法才妥適。