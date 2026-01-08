最大震度2級 花蓮近海夜間發生規模3.7地震有感搖晃

根據中央氣象署資料，2026年1月8日晚上22時40分左右，位於花蓮縣近海、距離花蓮縣政府東北方約9.5公里處發生規模3.7的淺層地震，震源深度約21.9公里。此次地震在花蓮縣太魯閣地區感受到最大震度為2級，其他鄰近縣市則有不同程度的感震反應。

最大震度2級地區:花蓮縣

在花蓮縣太魯閣地區，地震屬於輕震，能感受到明顯搖晃，室內的電燈及懸掛物會輕微搖動，靜止的車輛也可能出現輕微晃動。此震度下民眾多數能感受到搖動，但通常不會造成損害。

宜蘭縣、南投縣及臺中市部分地區感受到微弱搖晃，僅在靜止或特別安靜的環境中易被察覺，屬於微震範圍。此類震度對日常生活影響極小。

地震安全宣導

此次地震震度均未達3級以上，建議民眾持續保持防震意識。發生地震時，應遵循「趴下、掩護、穩住」的原則，避免靠近窗戶及懸掛物。室外則應遠離危險建築及高處物品。地震過後應檢查水、電及瓦斯設備安全，並關注氣象及消防單位發布的相關資訊，準備好面對可能發生的餘震。

資料來源：中央氣象署。此文章為AI協作。