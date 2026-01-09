廣角鏡／金湖「小水獺」　打卡新地標

金門太湖被視為歐亞水獺等野生動物的重要棲地，近年已確認太湖水域有水獺族群活動紀錄，還多次拍攝到覓食的足跡。金湖鎮公所昨在金湖鎮小太湖觀景台正式設置全新生態裝置藝術「小水獺」，以頭戴斗笠悠然躺在竹筏上享受太湖微風與陽光，為小太湖增添療癒又溫馨的風景，也象徵當地水域孕育的珍貴自然生命力。

