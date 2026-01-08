今彩539第115007期頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北8日電

今彩539第115007期開獎，中獎號碼30、03、21、10、08；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎268注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼241，壹獎71注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼2611，壹獎11注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

