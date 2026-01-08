快訊

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

威力彩頭獎連21槓 下期獎金上看4.8億元

中央社／ 台北8日電
威力彩第115003期今晚開獎，頭獎槓龜，連21槓，下期（12日）預估銷售新台幣1.2至1.3億元，頭獎上看4.8億元。圖／聯合報系資料照片
威力彩第115003期今晚開獎，頭獎槓龜，連21槓，下期（12日）預估銷售新台幣1.2至1.3億元，頭獎上看4.8億元。圖／聯合報系資料照片

威力彩第115003期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、26、07、17、27、25，第二區中獎號碼為03；派彩結果，頭獎槓龜，連21槓，下期（12日）預估銷售新台幣1.2至1.3億元，頭獎上看4.8億元。

貳獎1注中獎，獎金4605萬9842元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

頭獎 威力彩

