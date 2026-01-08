台灣虎航推會員訂閱制第1季上路 將推出轉機合作服務

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航今天公布2026年將以「領航四部曲」策略核心，推動品牌全面躍升，除了更新機隊，也將於第一季將推出每月付費會員訂閱制「Team Tiger」。記者黃仲明／攝影
台灣虎航今天舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會，台灣虎航董事長黃世惠、商務長暨發言人許致遠、營運長賴俊廸以及財務長賈瑋中共同出席。現場公布2026年將以「領航四部曲」策略核心，推動品牌全面躍升，除了更新機隊，也將於第一季將推出每月付費會員訂閱制「Team Tiger」，第二季推出「tigertel虎加酒」服務，第三季則預計推出「聯航轉機合作」服務。

台灣虎航表示，將引進全新A321neo機型將現有機隊汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本更較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率。

此外，為提供更多樣化的新產品，第一季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。

第二季將再推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗；此外，為進一步突破現有航網限制，台灣虎航也將計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第三季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第二個城市甚至澳洲，讓虎迷輕鬆探索。

台灣虎航指出，機上餐點與蟬聯米其林必比登推薦的天下三絕、「辦桌界南霸天」美譽的阿勇家及人氣鼎沸提供健康美味素食料理的佛光山滴水坊等多個知名品牌合作，預計將在2026年夏季班表開始供餐。針對企業客戶，也與Edenred宜睿智慧合作發行即享券，提供符合ESG願景的企業福委綠色贈禮選擇。

同時，為提升飛行時的娛樂享受，台灣虎航宣佈第二季將導入全新「機上娛樂系統」，旅客可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容，未來亦能直接於系統內選購免稅品與機上餐飲，大幅提升服務效率。

台灣虎航首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，以「冒險、自由、勇敢」為核心，打造獨一無二的嗅覺識別。圖／台灣虎航提供
