聯合報／ 本報訊

掌握淋巴癌治療新契機

戰勝淋巴癌！護理師教您穩穩行

主講：台大癌醫血液腫瘤部醫師魏兆宏

台大癌醫護理部護理師黃盈芷

時間：1月16日（五）

下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院五樓

國際會議廳

台北市基隆路三段155巷57號

洽詢：02-2322-0322轉237092

淋巴 台大 護理師

