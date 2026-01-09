聽新聞
健康你我他／水煮蛋蒸地瓜 少油鹽又營養

聯合報／ 郝至順（中市西屯）
只要時間許可，我都在家裡為家人準備早餐。圖／郝至順提供
幾年前和長官一同出差，由於出發時間早，我準備了幾份燒餅油條及豆漿供大家享用，沒想到長官說：「豆漿營養，雖然燒餅油條好吃，但都是澱粉燒烤油炸沒營養，下回可以豆漿配蛋餅、漢堡熱咖啡小籠包豆漿、牛奶也行」，當下我意識到早餐營養的重要性。

從此，只要時間許可，我都在家裡為家人準備早餐，為了製作蔬果汁和豆漿買了調理機，但事後清理費事，改買現成豆漿、牛奶、優酪乳，自己煎蛋餅、饅頭夾煎蛋、肉鬆或魚鬆，吃早餐成了例行公事。

現代人早餐崇尚養生，我每天準備的早餐有燙青菜、水煮蛋、蒸地瓜、南瓜與玉米，搭配自製優酪乳、有機無糖豆漿、燕麥粥及各式堅果，各式食材交錯食用，偶爾做些糕餅，外出爬山時會多準備幾份讓朋友一起分享，少油少鹽少肉無糖，營養衛生，秀色可餐，帶給大家滿滿的能量與活力泉源。

除了早餐，午晚餐也多是在家裡自己料理，退休前出現的輕度脂肪肝、三酸甘油脂過高、尿酸等毛病，多年下來已不藥而癒。

俗話說：「早餐吃得好、午餐吃得飽、晚餐吃得少」，早餐重質、午餐均衡、晚餐清淡，被我們奉為圭臬，偶爾外食也都掌握分際，控制熱量與均衡營養，吃多喝多透過運動代謝，維持身體各項數值，雖說歲月像把刀，所幸多年來沒有在身上留下痕跡。

