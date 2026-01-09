運動後反覆頭痛 癲癇發作才發現腦瘤

熱愛運動的陳姓男子，某次運動後開始反覆頭痛，偶爾出現手腳無力情形。起初他以為只是過勞或姿勢不良，直到某天突然癲癇發作送醫，才發現腦部長了腫瘤，且位置緊鄰掌管運動功能的重要區域。雙和醫院神經外科主治醫師吳宣毅運用導航結合顯微手術，在保留運動功能的情況下，成功切除腫瘤。

「我最怕的不是開刀，而是以後不能再運動。」陳男坦言，確診後最大的恐懼是術後失去行動能力。吳宣毅說，這也是許多腦瘤患者最常見的擔憂，但民眾不必一聽到「腦瘤」就過度恐慌，關鍵在於精準診斷與合適治療。

吳宣毅表示，腦瘤可分為原發性腦瘤如膠質瘤，以及由肺癌、乳癌等轉移而來的轉移性腦瘤；依細胞特性區分為良性與惡性。有些腫瘤生長緩慢，可長期追蹤，但有的進展快速需盡快處理。

腦瘤並非罕見疾病，根據國健署癌症登記資料，近年平均每10萬人約有4至5人被診斷為腦瘤，腦瘤的症狀差異極大，常見包括持續性頭痛、癲癇發作、視力模糊、肢體無力、語言或個性改變，但也有部分患者幾乎沒有症狀，僅在健檢時意外發現。

吳宣毅指出，腦瘤的位置、大小與型態各異，手術時如何在切除腫瘤的同時避開語言、運動、視覺等重要功能區，是影響手術安全與預後的關鍵。近年神經外科大量導入「導航系統結合顯微鏡」，可將影像建構成三維腦部地圖，術中即時顯示腫瘤與關鍵神經結構位置，如同高精準度GPS，協助醫師操作，特別適用於深部或高風險腦瘤。

陳男術前經完整評估並規畫最安全的手術路徑，手術成功避開運動神經區，術後肢體功能未受影響，不僅重返職場，也重新運動。吳宣毅提醒，若出現持續性頭痛、首次癲癇發作或肢體無力等警訊，應及早就醫，愈早發現，治療選擇與安全性也愈高。