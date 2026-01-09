聽新聞
0:00 / 0:00

元氣最愛問／4成不願與糖友聯姻 糖尿病不該汙名化

聯合報／ 記者陳慶安／台北報導
糖尿病患要24小時關心血糖波動，每天早、中、晚、睡前監測血糖。圖／123RF
糖尿病患要24小時關心血糖波動，每天早、中、晚、睡前監測血糖。圖／123RF

根據調查顯示，四成台灣民眾不能接受家人與糖友聯姻，糖尿病被汙名化！台灣基層糖尿病學會理事長、南投埔里陳宏麟診所院長陳宏麟指出，日據時代糖尿病稱為「Tonyo」，當中有一個「尿」字，容易讓人聯想到汙穢，或是因為貪吃、吃太甜才會得病。然而，糖尿病的成因很多，除了先天的遺傳之外，後天的影響如壓力大也是凶手之一，「其實血糖的問題就和血壓高、血脂高一樣」。

血糖監測 每天像「考試」

　

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟 圖／元氣網提供
台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟 圖／元氣網提供
糖尿病不只牽涉生理層面，病患需要24小時關心血糖波動，這些心理壓力、焦慮和擔憂也可能使血糖失控，造成「糖尿病困擾」。陳宏麟以「考試」比喻每天早、中、晚、睡前的測血糖，每三個月回診就像月考一樣，飲食、運動、藥物、監測都是日常發生的事情，糖友卻常會有預期性焦慮，擔心數值太高，甚至造成失眠。「糖友，每天每分每刻都有這麼多挑戰」，社會、醫療團隊應以同理心來對待糖友。

台灣糖尿病正面臨「患者高齡化、病齡長期化、慢病共病化」三大挑戰。陳宏麟解釋，全台大約有270至280萬的糖尿病患者，根據最新糖尿病年鑑顯示，年輕族群罹患糖尿病比例增加了。過去40到50歲的族群較容易得到糖尿病，現在可能20歲開始就有糖尿病，若活到90歲，將有70年時間要「與糖共舞」。

糖尿病不只是血糖問題，陳宏麟指出，還有血壓、血脂、肝臟、肥胖、腎臟等共病的健康風險，導致小血管病變如眼睛出血、腎臟出現蛋白尿腎功能衰退，大血管病變如心肌梗塞、腦中風、周邊血管堵塞等併發症，因此醫療團隊需要協助糖友控制各項共病風險。

與糖共舞 需照護與支持

為強化慢性病照護，衛福部自2024年開始推動「三高防治888」計畫，預計在2030年將80%的一腎三高病患加入照護網、讓80%照護網病患接受生活習慣的諮商和介入，並讓80%病患的病情獲得改善。

「有介入和沒介入的個案是有差別的」，陳宏麟說，過去在臨床上曾有病患抱怨，每次回診都要進行抽血、驗尿、眼底檢測、衛教等，花費許多時間，不過，他也向病患展示過去多年來的蛋白尿變化，若是血壓高又血糖高，腎絲球過濾率（eGFR）一年可能降低5至10 ml/min/1.73m²，腎功能變差。

「糖友們非常需要家人、朋友和社會的支持，營造糖友友善的社會氛圍，台灣還需要繼續努力。」陳宏麟指出，若是患有第一型糖尿病的孩子不敢在學校公開測血糖、打胰島素，會造成血糖控制不好，因此學校、家長、同學應該溝通，協助孩子測量血糖和用餐，「我們不是把孩子變成例外，要讓他知道大家是一體的。」

觀看完整影片

糖尿病 腎臟病 血糖 腎臟 腎功能 蛋白尿 腦中風 抽血 臨床

延伸閱讀

糖友護腎不再瞎吃 「211 TOP餐盤」助控糖保腎

「酸種麵包VS全麥麵包」哪一種比較健康？營養師：穩血糖、好消化就選它

九成流感重症長者沒打疫苗、秋冬導入20萬劑加強型疫苗 醫盼擴大接種

飯後散步控血糖，10分鐘就夠！研究告訴你「何時走」最有效

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！周五低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

新竹尖石0時30分規模3.9地震 最大震度3級

新竹尖石鄉於1月9日凌晨0時30分發生芮氏規模3.9淺層地震，深度約9.3公里，最大震度達3級，數縣市感受明顯搖晃。近期民眾須留意相關防震措施

元氣最愛問／4成不願與糖友聯姻 糖尿病不該汙名化

根據調查顯示，四成台灣民眾不能接受家人與糖友聯姻，糖尿病被汙名化！台灣基層糖尿病學會理事長、南投埔里陳宏麟診所院長陳宏麟...

風景區向旅客強行推銷 可罰30萬

行政院會昨拍板「發展觀光條例」修正草案，將嚴管旅遊秩序，重罰擅自在風景區或觀光區經營攤販、強行向旅客拍照收費或推銷等，最...

青壯年免費心理諮商 去年轉介28%

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」前年8月上路，提供15至45歲民眾每人三次免費心理諮商，觀察去年使用結果，達轉介風險者...

雀巢2款配方奶粉 回收逾8萬罐

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。台灣雀巢本月7日發聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。