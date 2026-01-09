元氣最愛問／4成不願與糖友聯姻 糖尿病不該汙名化

根據調查顯示，四成台灣民眾不能接受家人與糖友聯姻，糖尿病被汙名化！台灣基層糖尿病學會理事長、南投埔里陳宏麟診所院長陳宏麟指出，日據時代糖尿病稱為「Tonyo」，當中有一個「尿」字，容易讓人聯想到汙穢，或是因為貪吃、吃太甜才會得病。然而，糖尿病的成因很多，除了先天的遺傳之外，後天的影響如壓力大也是凶手之一，「其實血糖的問題就和血壓高、血脂高一樣」。

血糖監測 每天像「考試」

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟 圖／元氣網提供 糖尿病不只牽涉生理層面，病患需要24小時關心血糖波動，這些心理壓力、焦慮和擔憂也可能使血糖失控，造成「糖尿病困擾」。陳宏麟以「考試」比喻每天早、中、晚、睡前的測血糖，每三個月回診就像月考一樣，飲食、運動、藥物、監測都是日常發生的事情，糖友卻常會有預期性焦慮，擔心數值太高，甚至造成失眠。「糖友，每天每分每刻都有這麼多挑戰」，社會、醫療團隊應以同理心來對待糖友。

台灣糖尿病正面臨「患者高齡化、病齡長期化、慢病共病化」三大挑戰。陳宏麟解釋，全台大約有270至280萬的糖尿病患者，根據最新糖尿病年鑑顯示，年輕族群罹患糖尿病比例增加了。過去40到50歲的族群較容易得到糖尿病，現在可能20歲開始就有糖尿病，若活到90歲，將有70年時間要「與糖共舞」。

糖尿病不只是血糖問題，陳宏麟指出，還有血壓、血脂、肝臟、肥胖、腎臟等共病的健康風險，導致小血管病變如眼睛出血、腎臟出現蛋白尿、腎功能衰退，大血管病變如心肌梗塞、腦中風、周邊血管堵塞等併發症，因此醫療團隊需要協助糖友控制各項共病風險。

與糖共舞 需照護與支持

為強化慢性病照護，衛福部自2024年開始推動「三高防治888」計畫，預計在2030年將80%的一腎三高病患加入照護網、讓80%照護網病患接受生活習慣的諮商和介入，並讓80%病患的病情獲得改善。

「有介入和沒介入的個案是有差別的」，陳宏麟說，過去在臨床上曾有病患抱怨，每次回診都要進行抽血、驗尿、眼底檢測、衛教等，花費許多時間，不過，他也向病患展示過去多年來的蛋白尿變化，若是血壓高又血糖高，腎絲球過濾率（eGFR）一年可能降低5至10 ml/min/1.73m²，腎功能變差。

「糖友們非常需要家人、朋友和社會的支持，營造糖友友善的社會氛圍，台灣還需要繼續努力。」陳宏麟指出，若是患有第一型糖尿病的孩子不敢在學校公開測血糖、打胰島素，會造成血糖控制不好，因此學校、家長、同學應該溝通，協助孩子測量血糖和用餐，「我們不是把孩子變成例外，要讓他知道大家是一體的。」

