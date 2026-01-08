想領快錢. 台灣世界展望會：弱勢兒少打工 9成陷勞力陷阱

台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，其中高達9成弱勢兒少集中於服務業及體力、清潔等勞務型工作，更有21.2%兒少時薪低於法定最低工資。台灣世界展望會除了提供弱勢兒少助學金，也展開各項技能培力策略，提升面臨職場的應對與權認知等能力，今年預計提供逾10萬人次兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，號召社會大眾支持「紅包傳愛」行動。

台灣世界展望會社工員林晏渟觀察，「最快可以領到錢的工作」是弱勢兒少最常做的工作，像是在工地爬鷹架、扛水泥等臨時勞力，馬上就能領到日薪；但因為太想領「快錢」，也有孩子甚至家長誤入詐騙陷阱，造成更大的經濟黑洞。

她也觀察，為了負擔家計，有的孩子還要兼兩份打工，換來的是因為睡眠不足而長滿青春痘，免疫系統也因為疲勞降低而經常生病。

根據展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，而高達80.1%的工作動機是為支付食宿、交通等最基本的生活開銷；更有71.4%的弱勢青年在升學與職涯銜接關鍵期嚴重缺乏支持，因此每四名國中以上兒少，就有一人選擇畢業後不再升學，當中10.5%明確因經濟放棄升學。

展望會進一步指出，弱勢兒少有91%集中於服務業（69.2%）及體力、清潔等勞務型工作（21.8%），多屬門檻低、替代性高、缺乏職涯累積價值的非正式就業，更有21.2%的兒少時薪低於法定最低工資，直接被鎖進低技術的勞力循環中。

高中生「浩浩」仍在學中，母親因遭詐騙捲入司法案件、帳戶遭凍結並入獄，繼父照顧能力有限，家庭支持幾近消失；浩浩為了活下來，走進工地成為板模工，站上鋼梁換取微薄日薪。

陪伴浩浩的展望會社工員孔詩儀說，這類工作多半沒有勞健保，薪資甚至低於法定標準，一整天工作12小時可能不到1000元；但低薪、高勞動又危險的工作，對偏遠地區或部落孩子而言是常態，為了生存，他們習慣「哪裡有錢就去哪裡」。

為了打破被經濟現實迫使妥協的路徑，台灣世界展望會除了提供弱勢兒少助學金、積極輔導金外，也積極展開各項技能培力策略，透過社工關懷，提升面臨職場的應對與權認知等能力。2026年，展望會預計提供超過10萬人次的兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，為孩子補上關鍵支持，讓他們不必用「未來」交換眼前的「生存」。