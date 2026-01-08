快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

想領快錢. 台灣世界展望會：弱勢兒少打工 9成陷勞力陷阱

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，其中高達9成弱勢兒少集中於服務業及體力、清潔等勞務型工作。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，其中高達9成弱勢兒少集中於服務業及體力、清潔等勞務型工作。圖／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，其中高達9成弱勢兒少集中於服務業及體力、清潔等勞務型工作，更有21.2%兒少時薪低於法定最低工資。台灣世界展望會除了提供弱勢兒少助學金，也展開各項技能培力策略，提升面臨職場的應對與權認知等能力，今年預計提供逾10萬人次兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，號召社會大眾支持「紅包傳愛」行動。

台灣世界展望會社工員林晏渟觀察，「最快可以領到錢的工作」是弱勢兒少最常做的工作，像是在工地爬鷹架、扛水泥等臨時勞力，馬上就能領到日薪；但因為太想領「快錢」，也有孩子甚至家長誤入詐騙陷阱，造成更大的經濟黑洞。

她也觀察，為了負擔家計，有的孩子還要兼兩份打工，換來的是因為睡眠不足而長滿青春痘，免疫系統也因為疲勞降低而經常生病。

根據展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，而高達80.1%的工作動機是為支付食宿、交通等最基本的生活開銷；更有71.4%的弱勢青年在升學與職涯銜接關鍵期嚴重缺乏支持，因此每四名國中以上兒少，就有一人選擇畢業後不再升學，當中10.5%明確因經濟放棄升學。

展望會進一步指出，弱勢兒少有91%集中於服務業（69.2%）及體力、清潔等勞務型工作（21.8%），多屬門檻低、替代性高、缺乏職涯累積價值的非正式就業，更有21.2%的兒少時薪低於法定最低工資，直接被鎖進低技術的勞力循環中。

高中生「浩浩」仍在學中，母親因遭詐騙捲入司法案件、帳戶遭凍結並入獄，繼父照顧能力有限，家庭支持幾近消失；浩浩為了活下來，走進工地成為板模工，站上鋼梁換取微薄日薪。

陪伴浩浩的展望會社工員孔詩儀說，這類工作多半沒有勞健保，薪資甚至低於法定標準，一整天工作12小時可能不到1000元；但低薪、高勞動又危險的工作，對偏遠地區或部落孩子而言是常態，為了生存，他們習慣「哪裡有錢就去哪裡」。

為了打破被經濟現實迫使妥協的路徑，台灣世界展望會除了提供弱勢兒少助學金、積極輔導金外，也積極展開各項技能培力策略，透過社工關懷，提升面臨職場的應對與權認知等能力。2026年，展望會預計提供超過10萬人次的兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，為孩子補上關鍵支持，讓他們不必用「未來」交換眼前的「生存」。

兒少 世界展望會

延伸閱讀

展望會：弱勢兒少打工 2成領不到最低工資

被打工大學生反嗆！《槍彈辯駁》小高和剛談成為遊戲製作人契機

最低時薪漲到比營業額高！飲料店夫妻哀號：誰要開店當老闆

當兵前打工19歲男遭砸頭亡 母悲訴「雇主竟未幫保勞健保」

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、...

想領快錢. 台灣世界展望會：弱勢兒少打工 9成陷勞力陷阱

台灣世界展望會統計，在服務兒少中有26.1%得半工半讀，其中高達9成弱勢兒少集中於服務業及體力、清潔等勞務型工作，更有2...

3C育兒、刺激不足恐害孩子「跟不上」 醫揭後天語言遲緩關鍵

衛福部國健署於2024年7月至去年6月統計，兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中1歲半至3歲異常轉介率逾2成6，其中以語言...

阿聯酋「台北-杜拜啟用豪華經濟艙」 台北及全球8大航點全新上線

阿聯酋航空今宣布，台北-杜拜航線正式啟用豪華經濟艙，再添阿聯酋航空台灣市場重要里程碑。此外，配合全球機隊升級改裝與機型部...

醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

台中榮總近日遭到醫師放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，引發外界對於醫材商進入手術室的疑慮。其實，因為醫材更新相當快速，例如達文西機器手臂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。